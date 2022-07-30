البنك الدولي يرفض تقديم تمويل جديد لسريلانكا فِيْ غياب الإصلاحات

أعلن البنك الدولي يوم الجمعة أنه لن يقدم تمويلا جديدا لسريلانكا ما لم تنفذ البلاد “إصلاحات هِيْكلية عميقة” تهدف إلَّى استقرار الدولة المنهارة.

ويعاني سكان سريلانكا البالغ عددهم حوالي 22 مليون نسمة منذ شهُور من نقص حاد فِيْ الغذاء والدواء وانقطاع التيار الكهربائي والتضخم المفرط.

تخلفت سريلانكا عَنّْ سداد ديونها الخارجية البالغة 51 مليار دولار فِيْ منتصف أبريل. والمفاوضات جارية مع صندوق النقد الدولي بهدف الموافقة على خطة الإنقاذ، بحسب وكالة فرانس برس.

فر الرئيس السريلانكي جوتابايا راجاباكسا فِيْ أوائل هذا الشهر بعد احتجاجات واسعة النطاق فِيْ البلاد، ثم استقال بعد ذلك. تولى رئيس الوزراء رانيل ويكرمسينغ الرئاسة وأدى اليمين الدستورية يوم 21 يوليو.

وأشار البنك الدولي إلَّى أنه يشعر بالقلق إزاء تأثير الأزمة على شعب سريلانكا وليس على استعداد لتقديم الأموال حتى تقوم الحكومة بإجراء الإصلاحات المناسبة.

وقال البنك فِيْ بيان “لا ننوي تقديم تمويل جديد لسريلانكا قبل وضع إطار مناسب لسياسة الاقتصاد الكلي”.

وتابع “هذا يتطلب إصلاحات هِيْكلية عميقة تركز على الاستقرار الاقتصادي، وكذلك على معالجة الأسباب الهِيْكلية الجذرية التي أدت إلَّى هذه الأزمة”.

وأشار المقرض إلَّى أنه حول 160 مليون دولار من القروض الحالية لتمويل توفِيْر الأدوية الأساسية وغاز الطهِيْ والحصص الغذائية لأطفال المدارس.

قال مسؤولون إن سريلانكا تتفاوض حاليًا مع صندوق النقد الدولي للموافقة على خطة إنقاذ محتملة، لكن العملية قد تستغرق شهُورًا.

استهلكت سري لانكا تقريبا إمداداتها النادرة، وخاصة من البترول. أمرت الحكومة بإغلاق المكاتب والمدارس غير الأساسية لتقليل حركة المرور وتوفِيْر الوقود.

بلغ معدل التضخم فِيْ يوليو 60.8٪، مسجلاً معدلًا قياسيًا للشهر العاشر على التوالي، وفقًا لبيانات مؤشر أسعار المستهلك فِيْ كولومبو المنشور يوم الجمعة، بينما فقدت الروبية السريلانكية أكثر من نصف قيمتها مقابل الدولار الأمريكي هذا العام.

وفقًا لبرنامج الغذاء العالمي، يحتاج حوالي خمسة ملايين شخص، أو 22٪ من السكان، إلَّى مساعدات غذائية، فِيْ حين أن خمس عائلات من كل ست عائلات لا تأكل وجبات يومية كاملة أو تشتري سلعًا ذات جودة أقل.

وبلغت الأزمة ذروتها فِيْ 9 يوليو، عَنّْدما اقتحم عشرات الآلاف من المتظاهرين القصر الرئاسي، وأجبروا الرئيس راجاباكسا على الفرار إلَّى سنغافورة، ثم التنحي.

أعلن الرئيس الجديد، رانيل ويكرمسينغ، حالة الطوارئ التي تمنح القوات المسلحة سلطات واسعة وتسمح للشرطة باحتجاز المشتبه بهم لفترة طويلة دون توجيه اتهامات إليهم.