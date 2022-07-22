البنك الدولي يقدم للسودان 100 مليون دولار عبر برنامج الأغذية العالمي

وقال فِيْ بيان إنه وافق على تقديم 100 مليون دولار من خلال برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة لـ “مشروع شبكة الأمان الطارئة” لمواجهة انعدام الأمن الغذائي فِيْ السودان.

يهدف المشروع، الذي يأتي تمويله من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية وعدة دول أخرى، إلَّى تزويد مليوني سوداني بالتحويلات النقدية والمواد الغذائية.

علق البنك الدولي المدفوعات للعمليات فِيْ السودان، بعد انقلاب أكتوبر، وقال إن أموال المشروع ستحول مباشرة من خلال برنامج الغذاء العالمي.

قال عثمان ديون، المدير القطري للبنك الدولي “فِيْ حين أن التمويل بموجب الاتفاقيات الموقعة مع حكومة السودان لا يزال معلقًا مؤقتًا، يسعد شركاء التنمية تقديم الدعم المباشر للشعب السوداني خلال هذه الفترة الحرجة”.

قدر برنامج الغذاء العالمي فِيْ وقت سابق من هذا العام أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الأزمات ومستويات الطوارئ من الجوع سيصل إلَّى 18 مليون بحلول سبتمبر فِيْ السودان، الذي يقدر عدد سكانه بنحو 45 مليون نسمة.