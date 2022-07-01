البنك الدولي يقدم منحة لكهرباء اليمن بـ100 مليون دولار

أعلن البنك الدولي، الجمعة، عَنّْ تقديم منحة إضافِيْة بقيمة 100 مليون دولار لتنفِيْذ المرحلة الثانية من مشروع الكهرباء الطارئ فِيْ اليمن.

وقال البنك الدولي، فِيْ بيان، إن التمويل الإضافِيْ سيبني على الأنشطة التي يدعمها المشروع الأصلي والبالغة 50 مليون دولار، والذي بدأ العمل به فِيْ 2022.

يهدف المشروع إلَّى زيادة الوصول إلَّى الكهرباء فِيْ المناطق الريفِيْة وأطراف المدن، ويخطط لاستعادة قدرة قطاع الكهرباء فِيْ البلاد.

وأضاف البيان أن المنحة المقدمة من مؤسسة التنمية الدولية ذراع البنك الدولي لمساعدة أفقر الدول حول العالم ستوفر خدمات كهرباء جديدة أو محسنة لنحو 3.5 مليون شخص.

كَمْا ستزود حوالي 700 مرفق عام و 100 مدرسة بخدمات الكهرباء، مما سيساعد فِيْ تحسين وصول اليمنيين إلَّى الخدمات الحيوية.

وقالت تانيا ماير، المديرة القطرية لمكتب البنك الدولي فِيْ اليمن “من خلال توفِيْر الكهرباء لمراكز الصحة العامة والمدارس، سيساعد المشروع فِيْ الحفاظ على أهم الأصول اليمنية وتطويرها، وهُو رأس المال البشري”.

وأوضحت أنه “من خلال هذا المشروع، ستتمكن الشركات الصغيرة والمبتكرة من الحصول على أنظمة الطاقة الشمسية، وتشجيع خلق فرص العمل، والوصول إلَّى مرحلة التعافِيْ الاقتصادي”.

وأشار البيان إلَّى أن مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع هُو المسؤول عَنّْ تنفِيْذ هذا المشروع بالشراكة مع أصحاب المصلحة المحليين.

قدمت المؤسسة الدولية للتنمية التابعة لمجموعة البنك الدولي 2.8 مليار دولار فِيْ شكل منح لليمن منذ عام 2016، ويقدم البنك الخبرة الفنية لتصميم المشاريع وتوجيه تنفِيْذ المشاريع من خلال بناء شراكات أقوى مع عدد من وكالات الأمم المتحدة.

يأتي ذلك بعد أيام من زيارة وفد رفِيْع المستوى من البنك الدولي برئاسة المدير التنفِيْذي وعميد مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي ميرزا ​​حسن، العاصمة المؤقتة عدن، تمهِيْدًا لافتتاح مكتب فِيْ العاصمة. البلد ودعم قطاعي الأمن الغذائي والطاقة.

وشدد حسن فِيْ مؤتمر صحفِيْ عقده فِيْ عدن على أهمية الموازنة بين المساعدات الإنسانية والتنمية المستدامة لبناء اليمن على أساس قوي ومؤسسات متينة فِيْ المرحلة المقبلة، وتعهد بفتح استثمارات لجلب الموارد المالية ودعم الطاقة والغذاء فِيْ اليمن. الدولة التي تشهد حرب الحوثيين للعام الثامن.