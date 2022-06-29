البنك الدولي يقر تمويلا بقيمة نصف مليار دولار لصالح مصر

وافق البنك الدولي، اليوم الأربعاء، على تمويل نصف مليار دولار لمصر، فِيْ إطار جهُود تعزيز الأمن الغذائي فِيْ البلاد.

وبحسب بيان صادر عَنّْ وزارة التعاون الدولي المصرية، فإن التمويل يهدف أيضًا إلَّى مواجهة تداعيات جائحة كورونا والحرب فِيْ أوكرانيا.

وأضاف البيان أن “المشروع الحالي يهدف إلَّى تمويل مشتريات القمح، بهدف تعزيز قدرة الحكومة على توفِيْر مخزون آمن، والاستفادة من الاستثمارات الضخمة التي تم ضخها خلال السنوات الماضية لزيادة السعات التخزينية”.

وقال البيان إن مشروع الاستجابة الطارئة بين مصر ومجموعة البنك الدولي يسهم فِيْ دعم جهُود الأمن الغذائي والصمود وتخفِيْف آثار الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها على الأمن الغذائي.

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي المصرية ومحافظ مصر فِيْ مجموعة البنك الدولي “يدعم المشروع المشترك مع البنك الدولي التزام الحكومة القوي بضمان استمرارها فِيْ تلبية احتياجات المواطنين من السلع الاستراتيجية”.

وأشارت إلَّى أن الحكومة المصرية بذلت جهُوداً دؤوبة خلال السنوات الماضية ساهمت فِيْ تعزيز قدرتها على التعامل مع الصدمات المفاجئة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

وأوضحت “من جهة بدأت مصر فِيْ تنفِيْذ خطة لتوسيع صوامع تخزين القمح التي تعتمد على أحدث التقنيات للحفاظ على القمح وتقليل الفاقد، ومن جهة أخرى تتوسع الدولة باستمرار فِيْ زيادة المساحة الزراعية للقمح. المحاصيل الاستراتيجية، بما فِيْ ذلك القمح، والتي ساهمت فِيْ تعزيز قدرتها على تخزين القمح والحبوب وزيادة الجهُود لتحقيق الأمن الغذائي.

يهدف المشروع الحالي إلَّى تمويل مشتريات القمح، من أجل تعزيز قدرة الحكومة على توفِيْر مخزون آمن، والاستفادة من الاستثمارات الضخمة التي تم ضخها خلال السنوات الماضية لزيادة السعات التخزينية وبناء صوامع عالية التقنية لتقليل هدر القمح. .

من جانبها، قالت مارينا فايس، المديرة الإقليمية لمجموعة البنك الدولي فِيْ مصر واليمن وجيبوتي، إن التعاون بين مصر ومجموعة البنك الدولي يأتي فِيْ وقت استثنائي حيث يتعرض الأمن الغذائي فِيْ العديد من دول العالم للخطر بسبب الحرب فِيْ أوكرانيا “.

وتابعت “المشروع المشترك هُو جزء من الجهُود الأوسع للبنك الدولي لدعم التعافِيْ الأخضر والشامل والمرن فِيْ مصر. ونحن حريصون على مواصلة دعم مصر فِيْ التغلب على العقبات التي تحول دون تحقيق خططها الطموحة للتنمية المستدامة وتمكين البلاد من مزيد من تمهِيْد الطريق نحو تحقيق المستقبل “. مزدهرة لجميع المواطنين.

يحفز المشروع جهُود تغير المناخ من خلال مجموعة من التدخلات، بما فِيْ ذلك الاستثمارات فِيْ تطوير صوامع تخزين القمح وتقليل النفايات بشكل كبير، فضلاً عَنّْ توفِيْر برامج الإرشاد والتدريب للمزارعين وتعزيز الزراعة الذكية والمستدامة.