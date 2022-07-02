البنك الدولي ينشئ صندوقاً لتعزيز القدرات الوقائية والتأهب فِيْ مواجهة الأوبئة

وافق مجلس الإدارة، الخميس، على إنشاء صندوق لتمويل الاستثمارات من أجل تعزيز قدرات الوقاية من الأوبئة والتأهب والاستجابة لها، كَمْا أعلنت المؤسسة المالية الدولية.

وقال البنك الدولي فِيْ بيان إن التركيز يجب أن ينصب على البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، والهدف هُو إطلاق هذا الصندوق فِيْ الخريف.

وأضاف أن “التكلفة البشرية والاقتصادية والاجتماعية المدمرة لـ COVID-19 كشفت الحاجة الملحة لعمل منسق لتعزيز النظم الصحية وتعبئة موارد إضافِيْة”.

وأضاف البنك الدولي أن هذا الصندوق تم تطويره بدفع من الولايات المتحدة وإيطاليا وإندونيسيا فِيْ إطار رئاستهم لمجموعة العشرين وبدعم واسع من هذه المجموعة.

وأوضح أنه تم الإعلان عَنّْ “أكثر من مليار دولار من الالتزامات المالية حتى الآن” لهذا الصندوق، بما فِيْ ذلك مساهمات من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بالإضافة إلَّى إندونيسيا وألمانيا وبريطانيا وسنغافورة ومؤسسة جيتس وويلكوم ترست. .

وذكر رئيس البنك الدولي فِيْ البيان أن هذه المؤسسة المالية “هِيْ أكبر ممول للوقاية والتأهب والاستجابة (للوباء) من خلال العمليات الجارية حاليا فِيْ أكثر من مائة دولة نامية لتعزيز أنظمتها الصحية”.

وأضاف أن الصندوق الذي أطلق عليه اسم “الصندوق المالي الوسيط – FIF”، سيوفر تمويلاً إضافِيْاً “على المدى الطويل لاستكَمْال عمل المؤسسات القائمة من خلال مساعدة البلدان والمناطق منخفضة ومتوسطة الدخل على الاستعداد للوباء القادم. . “

وأكد رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس فِيْ بيان أن منظمة الصحة العالمية تشارك فِيْ المشروع وستقدم له خبراتها الفنية.

سيتم استخدام الصندوق فِيْ العديد من المجالات، بما فِيْ ذلك مراقبة الأمراض.

وفِيْ بيان منفصل، وصفت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين الصندوق بأنه “إنجاز كبير سيساعد البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل على الاستعداد بشكل أفضل للوباء القادم”.

“حتى مع استمرارنا فِيْ العمل لإنهاء COVID-19، فإن قرار اليوم من جانب مساهمي البنك الدولي سيساعد فِيْ بناء القدرات للوقاية من الأوبئة واكتشافها والاستجابة لها فِيْ المستقبل، وتعزيز الأمن الصحي فِيْ جميع أنحاء العالم، بما فِيْ ذلك هنا فِيْ الولايات المتحدة، قالت.

وقالت متحدثة باسم البنك الدولي لوكالة فرانس برس إنه إذا لم ينتهِيْ جائحة كوفِيْد -19 عَنّْد بدء الصندوق، فقد يدعم مكافحة الوباء الحالي والأوبئة المستقبلية.