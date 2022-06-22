البنك السعودي للاستثمار فتح حساب أون لاين من البيت في 5 خطوات سريعة

البنك السعودي للاستثمار افتح حساب على الإنترنت دون الذهاب إلى مقر البنك بخطوات سهلة وسهلة للجميع ، حيث تباينت خلال الفترة الماضية أن هناك إجراءات احترازية قوية في معظم البنوك السعودية من أجل معالجة انتشار وباء فيروس كورونا ، فتجد الكثير من المواطنين والمقيمين. البحث عن طرق لإنشاء حساب بنكي من المنزل دون الحاجة لزيارة أحد فروع البنك والتي نكشفها لك على موقع الويب الخاص بك.

البنك السعودي للاستثمار افتح حساب

يمكن للمواطنين الاستفادة بشكل كبير من البنك السعودي حول كيفية فتح حساب جديدمن المعروف أن آلية فتح الحساب تتم من خلال ذهاب الشخص لأقرب فرع للبنك وتقديم المستندات المطلوبة مثل بطاقة الهوية الوطنية وتعبئة نموذج الطلب وبيانات الحساب الأخرى ، ولكن في ضوء أزمة فيروس كورونا يمكنك الآن فتح حساب في البنك السعودي عبر الإنترنت من أي مكان وفي أي وقت ، كما كيفية فتح حساب من المنزل سهل للغاية ، الطريقة الأولى لفتح حساب من المنزل تتطلب منك الاتصال على رقم خدمة العملاء المجاني 8001248000 وتوضيح البيانات المطلوبة من خلال خدمة العملاء ، ثم التوجه إلى البنك لتفعيل الحساب.

فتح حساب في البنك السعودي عبر الإنترنت

خطوات فتح حساب في البنك السعودي يتطلب منك اتباع النقاط البسيطة التالية:

أدخل الرابط موقع البنك السعودي للاستثمار .

. انقر فوق (تطبيق).

تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة.

احتفظ بالرقم المرجعي للتطبيق بعناية.

في غضون يومين ، ستتم الموافقة علي حساب مفتوح سيُطلب منك الذهاب إلى فرع البنك لإنهاء الإجراءات المتعلقة بالحساب.

شروط فتح حساب في البنك السعودي للاستثمار

حدد البنك بعض الشروط لأعمار المتقدمين لفتح الحساب في البنك خاصة لأبناء مجلس التعاون السعودي ، حيث يجب ألا يقل عمر المتقدم من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي والمقيمين عن 18 عامًا ، بالإضافة إلى جواز سفر ساري المفعول ، وبالنسبة للمواطنين السعوديين ، يجب ألا يقل سنهم عن 18 عامًا. يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 15 عامًا.

قروض البنك السعودي للاستثمار

يقال أن البنك يقدم الكثير القروض الشخصية والعقاريةفي مقال آخر ذكرناه لك إعفاء البنك من سداد القروض للمواطنين والمقيمين ، وهي حالات خاصة تضامنا مع أبناء المملكة العربية السعودية والمقيمين وشعب الخليج العربي ، في نفس الوقت الذي ذكرنا فيه إعلان البنك عن شروط التمويل الشخصي والتي تبلغ 7 ملايين ريال سعودي.



ومن أهم القروض والتمويلات التي يقدمها البنك للمواطنين ما يلي: التمويل الشخصي للمتقاعدين من لا يحتاج إلى كفيل ، وقيمته تبدأ من 50 ألف ريال ، وتصل إلى مليون ونصف المليون ، ومن جهة أخرى ذكرناها سابقاً في مقال سابق. شروط الرهن العقاري المدعوم والتي تبلغ 7 ملايين ريال سعودي.



ما هي مزايا البنك السعودي للاستثمار؟

يتساءل الكثير من المواطنين والمقيمين السعوديين الراغبين في التسجيل في البنك السعودي للاستثمار والاستفادة من الخدمات العديدة التي يقدمها عن أهم مزايا البنك السعودي للاستثمار والتي تشمل ما يلي:

تبدأ من رفع الحد اليومي للمعاملات العقارية إلى 200 ألف ريال لقيمة الشراء.

إخطار فوري لحاملي بطاقة التنقل.

نطاق أوسع من الاستخدام.

الحماية والأمان التي يوفرها البنك من خلال العديد من الآليات الجديدة.

لقد وصلنا إلى نهاية الشرح البنك السعودي للاستثمار افتح حساب عبر الإنترنت من المنزل في 5 خطوات سريعة.