البنك السعودي للاستثمار يعلن الإعفاء من سداد القرض الشخصي فى حالتين فقط

البنك السعودي للاستثمار من أهم البنوك السعودية التي تقدم مختلف التمويلات للسعوديين وشعب الخليج العربي وتأتي في مقدمة هذه التمويلات الشخصية (التمويل الأزرق ، تمويل الأسهم ، تمويل مرابحة السيارات ، التمويل الشخصي للمتقاعدين ، التمويل الشخصي للمقيمين) والعديد من الشؤون المالية الشخصية والعقارية. المزايا التي يقدمها إعفاء البنك السعودي للاستثمار من سداد القرض الشخصي في حالتين فقط يجب ان يكون متاحا للمواطن المقترض تضامنا مع البنك السعودي في التيسير على المواطنين وهو ما نوضحه لكم على موقعكم الالكتروني علمني ، كما نقدم المزايا وآلية حساب التمويل ورقم الدعم الفني.

إعفاء البنك السعودي للاستثمار من سداد القرض الشخصي في حالتين فقط

وضح البنك السعودي للاستثمار في المملكة العربية السعودية ، معايير إعفاء المواطنين من سداد القروض الشخصية ، وأهمها إصابة المواطن المقترض بوباء صحي منعه من إكمال عمله في الوظيفة التي يحصل منها على لقمة العيش. كإعاقته مثلا أو ما في حكمها. إعفاء البنك السعودي للاستثمار كما يتوجب على أسر المقترض دفع أي من الأقساط الشهرية في حال الوفاة المفترضة ، وهذا جاء من أهم أحكام البنك ، والتي من خلالها يمكنك الحصول على تمويل شخصي حسب متطلبات العميل ، حيث يبدأ التمويل الشخصي من 50 ألف ريال سعودي ويصل إلى 200 ألف ريال للمواطنين السعوديين والمواطنين الخليج العربي الذي يمكنكم المشاهدة من خلاله شروط البنك السعودي للاستثمار.

مزايا الحصول على التمويل الشخصي من البنك السعودي للاستثمار

يمكنك الاستمتاع بالمزايا الرائعة التي يقدمها البنك السعودي للاستثمار والذي يأتي في مقدمة ما يلي:

الحصول تمويل شخصي دون الحاجة لتحويل الراتب.

دون الحاجة لتحويل الراتب. فترة سداد الأقساط الشهرية تصل إلى أكثر من 5 سنوات.

تمويل شخصي متوافق مع أحكام ومفاهيم الشريعة الإسلامية.

متوافق مع أحكام ومفاهيم الشريعة الإسلامية. إمكانية الحصول على تمويل إضافي بشرط أن يكون المقترض قد دفع نسبة من قيمة التمويل الأساسي.

لا تزيد نسبة الرسوم الإدارية عن 1٪.

حاسبة تمويل البنك السعودي للاستثمار

أعدت البنك السعودي للاستثمار آلة حاسبة لحساب قيمة التمويل بكل سهولة ، إذا كانت تتطلب قياس التخطيط لحياتك بكل سهولة وأمان ، فكل ما تحتاجه هو الدخول إلى الموقع من رابط البنك السعودي للاستثمار قم بإدخال ما يلي:

سن طالب التمويل. الراتب الشهري لمقدم الطلب. مدة سداد الأقساط الشهرية للتمويل. مبلغ التمويل الذي يرغب في الحصول عليه. انقر على درجة الكلمات.

رقم البنك السعودي للاستثمار (Flexcall 24/7 خدمة مركز الاتصال)

يمكنك بسهولة الاتصال والاستفادة من خدمات البنك على مدار الساعة من خلال التسجيل في خدمة “Flex Call” المجانية عن طريق الاتصال على الرقم التالي (8000124800) كما يمكنك التواصل من خارج المملكة العربية السعودية عن طريق الاتصال بالرقم التالي (009660114183100) بالإضافة إلى آلية الاتصال على الرقم التالي (8001248000) ثم اختر الرقم 2 بكل سهولة.

التمويل السكني المدعوم من البنك السعودي للاستثمار

البنك السعودي للاستثمار سمح بذلك التمويل العقاري المدعوم لجميع مواطني المملكة العربية السعودية ، وفق عدة شروط وإجراءات يجب مراعاتها ، من أهمها أن يكون المتقدم سعوديًا أو سعوديًا. أن يكون عمره أكثر من 70 عامًا ، بالإضافة إلى أن البنك يقدم تمويلًا يصل إلى 7 ملايين ريال سعودي.

خطوات فتح حساب في البنك السعودي للاستثمار

يمكن للمواطنين السعوديين فتح حساب في البنك السعودي للاستثمار من خلال القيام ببعض الإجراءات البسيطة والتي جاءت على النحو التالي:

دخول الموقع البنك السعودي للاستثمار.

اختر المنتج الذي تريده.

سجل البيانات والمعلومات المطلوبة.

سيتصل بك البنك خلال مدة لا تقل عن يومين.

ثم عليك أن تذهب إلى أقرب فرع بنك.

التمويل الشخصي للمتقاعدين

ميزات التمويل الشخصي للمتقاعدين من البنك السعودي للاستثمار بموافقته من الهيئة الشرعية للبنك ، بالإضافة إلى إمكانية الحصول على تمويل آخر من البنك بعد سداد نسبة معينة من التمويل الأول ، ومن أهم مميزاته أنه لا يحتاج إلى ضامن. اليوم.

البنك السعودي للاستثمار كم يعطي تابلت؟

كشفت إدارة البنك السعودي للاستثمار عن قيمة الحد الأدنى الذي يقدمه كقروض ، والبالغة 500 ألف ريال سعودي. هذا التمويل له بعض الخصائص أهمها أن التمويل متوافق مع الشريعة الإسلامية ، وإمكانية الحصول على تمويل إضافي ، ولا داعي لضامن ، وسرعة الحصول على التمويل تكاد تكون في نفس اليوم.

لقد وصلنا إلى نهاية هذا المقاليعلن البنك السعودي للاستثمار عن إعفاء من سداد القرض الشخصي في حالتين فقط.