البنك السعودي للاستثمار يوزع 300 مليون ريال على المساهمين

أعلن البنك السعودي للاستثمار، اليوم، عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من العام المالي 2022 م، بمبلغ إجمالي 300 مليون ريال.

وذكر البنك السعودي للاستثمار، في بيان لـ “تداول”، أن عدد الأسهم التي يحق لها توزيعات أرباح يبلغ مليار سهم، فيما يبلغ الجزء التوزيعي 0.30 ريال بعد خصم الزكاة، ونسبة التوزيع إلى القيمة الاسمية للمشاركة هي. 3٪.

وفي وقت سابق، أغلق المؤشر الرئيسي للأسهم السعودية مرتفعا 123.63 نقطة ليغلق عند 11987.97 نقطة، بصفقات بقيمة 5.6 مليار ريال.

مؤشر الأسهم السعودية

بلغ حجم الأسهم المتداولة – بحسب النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية – 166 مليون سهم، تتقاسمها أكثر من 330 ألف عملية، سجلت فيها أسهم 156 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما واغلقت اسهم 44 شركة.

وكانت أسهم اللجين وتنمية الغذاء والواحة ونسيج ومدينة المعرفة أكبر الرابحين، في حين كانت الأسهم المتحدة للتأمين والإنماء ريت للتجزئة والمنجم وشركة المعمر لأنظمة المعلومات والعبد اللطيف أكبر الرابحين.، بزيادات ونقصان تتراوح بين 7.55٪ و 7.55٪ 9.95٪.

بينما كانت أسهم الخبير ريت ودار الأركان وكيان السعودية والإنماء والتصنيع الأكثر نشاطا من حيث الكمية، وكانت أسهم الراجحي وسابك والإنماء وأكوا باور ومعادن الأكثر نشاطا. أكثر نشاطا من حيث القيمة.

سوق موازية

وأغلق مؤشر الأسهم الموازية (نمو) مرتفعا 199.83 نقطة ليغلق عند 20.960.65 نقطة، بتداولات قيمتها 40.1 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 770 ألف سهم في 2644 اتفاقية.