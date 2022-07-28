البنك المركزي الأردني يرفع سعر الفائدة بمعدل 75 نقطة أساس

قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة فِيْ البنك المركزي الأردني رفع أسعار الفائدة على جميع أدوات السياسة النقدية بمقدار 75 نقطة أساس.

ويأتي القرار فِيْ ظل تزايد الضغوط التضخمية الخارجية وما نتج عَنّْها من ارتفاع أسعار الفائدة السائدة فِيْ الأسواق المالية العالمية، والتزام البنك المركزي بتعزيز أسس الاستقرار النقدي والحفاظ على جاذبية الدينار الأردني كسفِيْنة ادخارية.

فِيْ إطار حرص البنك المركزي على توفِيْر التمويل بشروط تفضيلية وميسرة للقطاعات الاقتصادية الحيوية، قررت اللجنة الإبقاء على سعر الفائدة التفضيلي الثابت طوال مدة القرض لبرنامج البنك المركزي لإعادة تمويل القطاعات الاقتصادية الحيوية والبالغة إلَّى 1.3 مليار دينار دون تغيير عَنّْد 1.0٪ للمشاريع داخل محافظة العاصمة. و 0.5٪ للمشاريع فِيْ باقي المحافظات ولمدة عشر سنوات.

كَمْا قررت اللجنة الإبقاء على سعر الفائدة للمقترضين من برنامج البنك المركزي لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والمهنيين والحرفِيْين والمستوردين لقطاع الجملة للسلع الأساسية والبالغة 700 مليون دينار دون تغيير ولا تتجاوز 2٪.، ولمدة 54 شهرًا، بما فِيْ ذلك فترة سماح مدتها 12 شهرًا من تاريخ منح التمويل.