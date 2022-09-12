البنك المركزي الألماني يتوقع زيادات جديدة “كبيرة” فِيْ معدلات الفائدة

مهد رئيس البنك المركزي الألماني، الأحد، الطريق لاحتمال حدوث زيادات جديدة “كبيرة” فِيْ أسعار الفائدة فِيْ منطقة اليورو فِيْ مواجهة ارتفاع التضخم، على الرغم من مخاطر الركود التي أصبحت أكثر وضوحًا.

وقال يواكيم ناجل “تحرك البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس لرفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 0.75 نقطة مئوية كان إشارة مهمة”، محذرا من أنه “إذا ظل الوضع التضخمي على حاله، فسيتعين اتخاذ خطوات مهمة أخرى”.

وأضاف “لدينا مؤشرات على أن التضخم ينتشر فِيْ مجالات كثيرة” من الاقتصاد.

ورأى أن معدل التضخم فِيْ ألمانيا قد يصل إلَّى مستوى “أكثر من 10٪” خلال عام واحد فِيْ ديسمبر، وهِيْ الفترة التي يعتقد أنها من المفترض أن تشهد ذروة الارتفاع التضخمي الحالي.

تحدث البنك المركزي الألماني حتى الآن عَنّْ 10٪ فِيْ الأشهر الأخيرة من العام، وبالتالي ذكر ناجل توقعات بوضع أسوأ.

لكنه قال إنه كان من المفترض أن يتباطأ التضخم فِيْ عام 2023 لكنه سيظل “فوق 6٪” العام المقبل، وهُو مستوى “مرتفع للغاية”.

فِيْ ظل هذه الظروف، يبدو استمرار تشديد الائتمان فِيْ منطقة اليورو أمرًا لا مفر منه، على حد قول رئيس البنك المركزي الألماني، على الرغم من التأثير السلبي لهذه السياسة على النمو.

وقال ناجل إنه “من الممكن” أن تنزلق ألمانيا، أكبر اقتصاد فِيْ أوروبا، إلَّى الركود فِيْ الربعين الثالث والرابع من هذا العام وتبقى كذلك حتى بداية العام المقبل، مشيرًا إلَّى أن هناك “عددًا من العَنّْاصر”. هذا الميل نحو هذا السيناريو.

يسعى البنك المركزي الأوروبي، الذي تتمثل مهمته الرئيسية فِيْ ضمان استقرار الأسعار، إلَّى معدل تضخم يبلغ 2٪.

وبعد مواجهة تضخم قياسي ومستمر، قرر يوم الخميس رفع أسعار الفائدة بمعدل غير مسبوق وحذر رئيسة البنك كريستين لاغارد من أن الزيادات الأخرى ستتبعها.

قرر مجلس محافظي المؤسسة النقدية رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 75 نقطة أساس للمرة الأولى منذ إنشائه قبل عقدين من الزمن، باستثناء التصحيح الفني فِيْ عام 1999.