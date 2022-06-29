البنك المركزي الأوروبي يؤكد أنه سيقوم بكل ما يلزم لوقف التضخم

أعلن الرئيس يوم الثلاثاء أن هذه المؤسسة ستعمل “بقدر ما تحتاج” لمحاربة التضخم “المرتفع بشكل مفرط” الذي من المتوقع أن يظل كذلك “لبعض الوقت” فِيْ منطقة اليورو.

وفِيْ حديثها فِيْ افتتاح المنتدى السنوي للبنك المركزي الأوروبي فِيْ سينترا بجنوب البرتغال، قالت كريستين لاجارد إن صدمة التضخم الحالية تشكل “تحديًا كبيرًا لسياستنا النقدية”.

جاء حديثها أمام مجموعة من محافظي البنوك المركزية وخبراء اقتصاديين.

الهدف النهائي للبنك المركزي الأوروبي هُو إعادة التضخم إلَّى مستوى قريب من 2٪، والذي بلغ ذروته فِيْ مايو مع أكثر من 8٪ فِيْ منطقة اليورو، وقد يرتفع أكثر فِيْ يونيو، وفقًا للأرقام المتوقعة يوم الجمعة.

فِيْ مواجهة ارتفاع التضخم، تستعد المؤسسة فِيْ يوليو لرفع أسعار الفائدة لأول مرة منذ 11 عامًا، بمجرد أن تنهِيْ مشترياتها من الديون فِيْ السوق.

زاد هذا الاحتمال من مخاطر حدوث أزمة ديون فِيْ منطقة اليورو مع زيادة فروق أسعار الفائدة المطلوبة من دول شمال وجنوب أوروبا للاقتراض وتمويل عجزها.

اضطر البنك المركزي الأوروبي مؤخرًا إلَّى بذل قصارى جهده لطمأنة المستثمرين من خلال الإعلان عَنّْ الاستعدادات لـ “أداة جديدة لمكافحة التجزئة” لتسهِيْل الفروق فِيْ أسعار الفائدة بين البلدان المستفِيْدة من شروط الاقتراض الجيدة وغيرها.

وقالت لاجارد يوم الثلاثاء إن هذه الأداة الجديدة “يجب أن تكون فعالة ومتناسبة وتحتوي على ضمانات كافِيْة للحفاظ على زخم الدول الأعضاء نحو سياسة موازنة سليمة”.

يعد منع الفروق بين معدلات الاقتراض السيادي شرطًا أساسيًا للانتقال الصحيح للسياسة النقدية فِيْ جميع دول منطقة اليورو التسعة عشر.

وصرحت لاغارد، المدير الإداري السابق لصندوق النقد الدولي، أنه فِيْ هذا الإطار فقط سيكون من الممكن “للمصالح أن ترتفع بقدر ما هُو ضروري”.

لكن البنك المركزي الأوروبي يواجه معضلة لأن رفع أسعار الفائدة بسرعة كبيرة قد يغرق منطقة اليورو فِيْ الركود، خاصة وأن المؤسسة قد خفضت سابقًا توقعاتها للنمو خلال العامين المقبلين.

وقالت لاجارد “لكننا ما زلنا نتوقع معدلات نمو إيجابية” بسبب الدعم الداخلي للاقتصاد.

وقالت إن البنك المركزي الأوروبي لا يريد أن يكون الطرف الوحيد فِيْ العاصفة، لذا يتعين على الحكومات ومسؤولي السياسة النقدية “لعب دورهم فِيْ الحد من المخاطر”. هذا من خلال توفِيْر “الدعم المستهدف والمؤقت” للاقتصاد مع الأخذ فِيْ الاعتبار المالية العامة، كَمْا خلصت لاغارد.

من جهته، قال المدير الإقليمي للمنطقة العربية فِيْ أوربكس محمد المريري، إن بيانات ثقة المستهلك الأمريكية طغت على رد فعل الأسواق التي تراجعت بعد مكاسب إيجابية فِيْ بداية الجلسة.

وأضاف المريري، فِيْ حديث لـ “العربية”، أن البورصات تتداول بحذر، فِيْ انتظار تصريحات مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي، غدا الأربعاء.