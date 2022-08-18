البنك المركزي التركي يخفض أسعار الفائدة.. خطوة “ضد التيار”

قرر البنك المركزي التركي خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس من 14 إلَّى 13٪ على معاملات “إعادة الشراء” لمدة أسبوع واحد.

وتأتي هذه الخطوة عكس الاتجاه العالمي الذي يغري حاليا بزيادة أسعار الفائدة فِيْ مواجهة التضخم المشتعل.

اتخذ محافظ البنك المركزي التركي، شهاب كافجي أوغلو، إجراءات احترازية كلية ساهمت فِيْ إبطاء زخم نمو القروض فِيْ يوليو الماضي، واعتمد أيضًا على التدخلات غير المباشرة وإنشاء حسابات مدعومة من الدولة تحمي المدخرين من ضعف الليرة. .

ومع ذلك، لم يتحرك أبدًا للسيطرة على نيران التضخم برفع أسعار الفائدة.