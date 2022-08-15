البنك المركزي السعودي يدرس رفع السقف الأعلى للحوالات الفورية

وتدرس حاليا، بالتعاون مع القطاع المالي، رفع وتحديد السقف الأعلى للتحويلات الفورية للمرحلة الثانية، المقرر إطلاقها نهاية العام الجاري، والمتوقع أن تتراوح بين 60 و 80 ألف ريال.

قال نائب محافظ البنك المركزي للتنمية والتكنولوجيا زياد اليوسف، إن نظام الدفع القديم الذي يتعامل مع العمليات ما بين تسعة وخمسة أعوام سيخصص للعمليات المالية الكبيرة بين البنوك، فِيْ حين أن نظام المدفوعات “السريع” الذي كان تم إطلاقه العام الماضي، وسيكون مخصصًا للأفراد والشركات من جميع الأنواع.

واضاف ان البنك المركزي عمل على تعزيز نظام المدفوعات الفورية الذي انطلق العام الماضي، والتأكد من مصداقيته وسلامة التسويات المالية وغير ذلك، نقلا عَنّْ صحيفة “الاقتصادية”، اليوم الاثنين.

وتابع “ندرس مع القطاع المالي الرفع ولا يوجد حد متفق عليه مع القطاع المالي حتى الان”.

وردا على سؤال حول وضع حد للزيادة يتراوح بين 60 و 80 ألف ريال أجاب اليوسف “لا يوجد رقم للتفاوض ولا أستطيع أن أقول 60 أو 80 ألف ريال لكن قد يكون ضمن هؤلاء”. حدود “.

وبحسب البيانات الرسمية للبنك المركزي، فإن نظام المدفوعات الفورية يكتسب أهمية لما له من قيمته المضافة وجودته لإمكانيات البنية التحتية للمدفوعات الوطنية، بالإضافة إلَّى مواكبة رحلة التطور التي يشهدها قطاع المدفوعات الوطني. فِيْ المملكة لأكثر من 30 عامًا.

كَمْا يأتي ضمن سلسلة مبادرات يقودها البنك المركزي لتحديث نظام المدفوعات الوطني وتطوير بنيته التحتية لتحقيق الشمول المالي.