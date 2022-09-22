البنك المركزي السعودي يرفع أسعار “الريبو العكسي” و”الريبو” 75 نقطة أساس

قرر البنك المركزي السعودي رفع سعر اتفاقيات إعادة الشراء 75 نقطة أساس إلَّى 3.75٪، ومعدل اتفاقيات إعادة الشراء العكسي 75 نقطة أساس إلَّى 3.25٪، تماشياً مع أهداف البنك فِيْ الحفاظ على النقد والمال. المزيد. فِيْ ظل التطورات العالمية.

قررت لجنة السوق المفتوحة فِيْ مجلس النواب، الأربعاء، رفع سعر الفائدة الفِيْدرالية بمقدار 75 نقطة أساس إلَّى نطاق بين 3٪ و 3.25٪، وهُو أعلى مستوى منذ أوائل عام 2008.

جاء القرار ضمن نهج السياسة الصارمة الذي يتبناه البنك المركزي الأمريكي لمواجهة معدلات التضخم القياسية.

أشار صانعو السياسة أيضًا إلَّى أنه بحلول أوائل عام 2023، يتوقعون أن تكون المعدلات أعلى بكثير من التوقعات فِيْ يونيو.

تمثل الزيادات التي تقترب من الصفر والتي بدأت فِيْ مارس / آذار أكثر تشديد من جانب بنك الاحتياطي الفِيْدرالي منذ أن بدأ فِيْ استخدام معدل النقود كأداة رئيسية فِيْ عام 1990. وكانت المقارنة الوحيدة فِيْ عام 1994، عَنّْدما رفع الاحتياطي الفِيْدرالي إجمالي 2.25 نقطة مئوية، الفائدة سيبدأ خفض سعر الفائدة بحلول شهر يوليو من العام التالي.

إلَّى جانب الزيادات الهائلة فِيْ أسعار الفائدة، أشار مسؤولو الاحتياطي الفِيْدرالي إلَّى نية الاستمرار فِيْ الارتفاع حتى تصل إلَّى 4.6٪ فِيْ عام 2023.