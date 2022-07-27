البنك المركزي السعودي يرفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس

قرر البنك المركزي السعودي رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء 75 نقطة أساس من 2.25 إلَّى 3.00٪.

قرر البنك المركزي السعودي رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء العكسي بواقع 75 نقطة أساس من 1.75 إلَّى 2.50٪.

ويأتي ذلك تماشياً مع أهداف البنك فِيْ الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي، وفِيْ ضوء التطورات العالمية.

رفع مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي سعر الفائدة القياسي بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية يوم الأربعاء فِيْ محاولة لتهدئة أعلى معدل تضخم منذ الثمانينيات، وتوقع “زيادات مستمرة” فِيْ تكاليف الاقتراض على الرغم من وجود أدلة على تباطؤ الاقتصاد.

وقالت اللجنة الفِيْدرالية للسوق المفتوحة، صانع السياسة النقدية بالبنك المركزي الأمريكي، فِيْ بيان “لا يزال التضخم مرتفعًا، مما يعكس اختلالات العرض والطلب المرتبطة بالوباء، وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، وضغوط الأسعار الأوسع”.

فِيْ قرار بالإجماع، رفعت اللجنة سعر الفائدة على الأموال الاتحادية الليلية إلَّى نطاق بين 2.25٪ و 2.50٪.