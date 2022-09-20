البنك المركزي السويدي يعلن أكبر زيادة فِيْ سعر الفائدة منذ 30 عاماً

أعلن عَنّْ زيادة مفاجئة بنسبة 1٪ فِيْ أسعار الفائدة، وهِيْ الأكبر منذ 1993.

وقال البنك فِيْ بيان صحفِيْ أعلن فِيْه عَنّْ قراره “التضخم مرتفع للغاية ويفرغ القوة الشرائية للأسر ويصعب على الشركات والعائلات على حد سواء التخطيط لأوضاعهم المالية، لذلك قررت قيادة البنك رفع سعر الفائدة الرئيسي. بنقطة مئوية واحدة لتصل إلَّى 1.75٪ “.

بالإضافة إلَّى زيادة السعر نفسه، قال البنك إنه سيرفعه فِيْ المستقبل أكثر مما كان متوقعا فِيْ السابق، حيث من المتوقع الآن أن يصل المعدل إلَّى 2.5٪، فِيْ عام 2023، مقارنة بـ 1.9٪، فِيْ توقعه السابق، و 2.5. ٪ فِيْ عام 2024. مقارنة بـ 2.0٪ سابقًا.

“التوقعات تشير إلَّى أن المعدل سيرتفع مرة أخرى فِيْ الأشهر الستة المقبلة، وهناك قدر كبير من عدم اليقين بشأن توقعات التضخم، وسيقوم البنك بتعديل السياسة النقدية بأي طريقة ضرورية لضمان عودة التضخم إلَّى هدف 2٪” ذكر البنك.