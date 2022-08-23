البنك المركزي العراقي ينفِيْ إخلاء مبناه ويؤكد استمرار عمله الاعتيادي

ونفى، اليوم الثلاثاء، وجود عمليات إخلاء لموظفِيْه من مبناه.

وقال مصدر فِيْ البنك المركزي ان “الحديث عَنّْ وجود عمليات طرد للموظفِيْن من المبنى غير صحيح”.

وأضاف أن “الأجهزة المختصة اختبرت الإنذارات فقط، ولا صحة لوجود عمليات إخلاء”، نقلاً عَنّْ وكالة الأنباء العراقية (واع).

وكانت الأزمة قد اندلعت بين مجلس القضاء الأعلى وأنصار التيار الصدري، الذين توافدوا على مقر المحكَمْة الاتحادية وسط بغداد، اليوم الثلاثاء، ونصبوا خيامهم معلنين الاعتصام المفتوح.

يشار إلَّى أن العراق يشهد منذ أكثر من عشرة أشهر أزمة سياسية حادة وسط عجز القوى السياسية عَنّْ الاتفاق على انتخاب رئيس للجمهُورية وتشكيل الحكومة وجمود فِيْ المناصب.

وزاد هذا الجمود والتعثر من مستوى التوتر بين التيار الصدري والإطار التنسيقي، خاصة منذ أواخر تموز (يوليو) الماضي، حيث تبادل الطرفان الضغط فِيْ الشارع وفِيْ التصريحات، دون أن تتطور الأمور حتى الآن إلَّى عَنّْف أو قتال.

وبينما يصر الصدر على حل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، فإن الإطار (الذي يضم نوري المالكي وتحالف فتح والفصائل المقربة من إيران) يريد تشكيل حكومة جديدة قبل إجراء انتخابات مبكرة.