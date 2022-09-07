البنك المركزي المصري.. الاحتياطي الأجنبي يتراجع إلَّى 33.141 مليار دولار

قال البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، إن صافِيْ احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد انخفض إلَّى 33.142 مليار دولار فِيْ أغسطس

هذا ارتفاع من 33.143 مليار دولار فِيْ يوليو.

وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، فقد انخفضت الاحتياطيات بنهاية يوليو بمقدار 232 مليون دولار، بنسبة 0.7٪، مقابل 33.375 مليار دولار نهاية يونيو الماضي.

وانخفض صافِيْ الاحتياطيات الأجنبية إلَّى 33.375 مليار دولار نهاية يونيو 2022، فاقدًا 5.95٪ من قيمته على أساس شهري، بينما انخفض 18.45٪ خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.

احتياطيات مصر من النقد الأجنبي

فِيْ نهاية ديسمبر 2022، أعلن البنك المركزي المصري عَنّْ ارتفاع صافِيْ احتياطيات النقد الأجنبي فِيْ نهاية ديسمبر 2022 إلَّى 40.934 مليار دولار مقارنة بـ 40.909 مليار دولار نهاية نوفمبر السابق، بزيادة قدرها 25 مليون دولار. .

مع هذا التراجع، خسرت الاحتياطيات الأجنبية قرابة 7.5 مليار دولار، بانخفاض نسبته 19٪ منذ بداية العام.

تتكون الاحتياطيات الأجنبية لمصر من سلة من العملات الأجنبية الرئيسية، بما فِيْ ذلك الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة واليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني واليوان الصيني.

وهِيْ نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار صرف تلك العملات ومدى استقرارها فِيْ الأسواق العالمية، وتتغير وفق خطة وضعها مسئولو البنك المركزي المصري.