البنك المركزي المصري يحسم مصير سعر الفائدة اليوم.. “الرفع أو التثبيت”

انتشرت خلال الساعات الماضية عدة تكهنات حول إلغاء البنك المركزي المصري لاجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم، بسبب قبول استقالة المحافظ.

وجاءت تكهنات بإلغاء اجتماع لجنة السياسات اليوم، بسبب قبول الرئيس عبد الفتاح السيسي استقالة طارق عامر من منصب محافظ البنك المركزي أمس الأربعاء، وتعيينه مستشارًا للرئيس المصري.

أكدت مصادر حكومية انعقاد لجنة السياسة النقدية خلال الساعات المقبلة من مساء اليوم الخميس 18 أغسطس 2022، خاصة أنه بحسب الدستور المصري، فِيْ حال ترك محافظ البنك المركزي منصبه، نائب محافظ البنك المركزي. يتولى البنك المركزي المسؤوليات حتى يتم اختيار محافظ جديد، وتتمثل مهمته فِيْ إدارة الأعمال.

رفع سعر الفائدة على الجنيه

وفقًا لخبراء السوق المالية، يقترب البنك المركزي المصري من الإعلان عَنّْ زيادة سعر الفائدة على الجنيه بمقدار 50 نقطة أساس بما يعادل 0.5٪، فِيْما يشير البعض إلَّى أن الزيادة قد تصل إلَّى 100 نقطة أساس (1٪)، فِيْ ظل محاولات كبح جماح التضخم الذي يقترب من 15٪.

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فِيْ مصر، أن معدلات التضخم السنوية تراجعت فِيْ يوليو الماضي إلَّى 14.6 فِيْ المائة، مقارنة بـ 14.7 فِيْ المائة فِيْ يونيو، نتيجة ارتفاع أسعار الوقود وبعض السلع الغذائية، خاصة الألبان والبيض.

ويبلغ معدل التضخم المستهدف للبنك المركزي خمسة إلَّى تسعة بالمئة، لكنه قال فِيْ يونيو إنه سيسمح بمستوى أعلى بعد الربع الرابع.

يبلغ سعر الفائدة فِيْ مصر اليوم على الودائع والإقراض بين عشية وضحاها 11.25٪ و 12.25٪ على التوالي، ومن المقرر أن يرفع بمقدار 50 نقطة أساس ليصبح 11.75٪ على الودائع و 12.75٪ على الإقراض.

ومن الممكن أيضا أن تتخذ لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري فِيْ اجتماعها الذي سيعقد اليوم الخميس قرارا هاما بشأن سعر صرف الجنيه مقابل الدولار الذي انخفض بنحو 22٪ منذ ذلك الحين. فِيْ مارس الماضي اقترب من أدنى مستوى له فِيْ ديسمبر 2016. المبلغ 19.54 جنيه للدولار.

وشهدت مصر تراجع عملتها إلَّى 19.10 جنيه للدولار من 15.70 جنيه فِيْ 20 مارس.

وتقترح بعض المؤسسات الدولية توقعات الخبراء لتخفِيْض قيمة الجنيه مقابل الدولار بين 5٪ “وفقًا لسيتي بنك” و 10٪ لدويتشه بنك وجولدمان ساكس.

سيناريو آخر لسعر الفائدة اليوم

توقعت معظم البنوك الاستثمارية فِيْ وقت سابق هذا الأسبوع أن يقوم البنك المركزي خلال اجتماعه الخامس لعام 2022 اليوم الخميس 18 أغسطس 2022 برفع أسعار الفائدة فِيْ محاولة لمواجهة عودة أرقام التضخم إلَّى مسارها التصاعدي، لكن بعد استقالة عامر يوم الأربعاء، قال ألين سانديب، رئيس الأبحاث فِيْ شركة “نعيم” المصرية، إن قسم الأبحاث فِيْ شركته غير التوقعات “من زيادة بنحو 50 نقطة أساس إلَّى (استقرار)، حتى نعرف من هُو المحافظ الجديد. البنك المركزي “.

وبعد أن قدر فِيْ تصريحات سابقة أن “المركزي” سيرفع سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة. وقالت آية زهِيْر، محللة الاقتصاد المصري فِيْ زيلا كابيتال، فِيْ بيان لبلومبرج “لقد غيرنا توقعاتنا لقرار سعر الفائدة اليوم من رفع إلَّى استقرار بعد تغييرات يوم الأربعاء”.

سحب 100 مليار جنيه من فائض السيولة لدى البنوك

سحب البنك المركزي المصري 100 مليار جنيه من فائض سيولة البنوك العاملة بالدولة خلال العرض الأسبوعي الثلاثاء الماضي، بعائد 11.75٪ من إجمالي 449.1 مليار جنيه قدمتها البنوك خلال العطاء، بحسب بيانات البنك المركزي. .

آلية الإيداع المقيّد هِيْ إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة، وامتصاص فائضها مع الجهاز المصرفِيْ المصري، من أجل السيطرة على السيولة فِيْ السوق، وتهدف إلَّى تقليص حجم المعروض النقدي من السوق. الجنيه، بالإضافة إلَّى كبح جماح التضخم.

البنك المركزي يكشف سبب خروج الأجانب

أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري، الاثنين الماضي 15 أغسطس / آب 2022، أن خروج الأجانب من أذون الخزانة المصرية استمر فِيْ مايو بعد الأزمة الأوكرانية والمخاوف من رفع أسعار الفائدة الأمريكية دفعت المستثمرين الأجانب للاستفادة من حيازاتهم.

قال البنك المركزي إن أذون الخزانة المملوكة للأجانب تراجعت خلال الشهر بمقدار 30 مليار جنيه بقيمة 1.61 مليار دولار فِيْ ذلك الوقت إلَّى 150.5 مليار جنيه.

فِيْ مارس، انخفضت حيازات أذون الخزانة الأجنبية بمقدار 128.7 مليار، لكنها ظلت مستقرة نسبيًا فِيْ أبريل.

حتى قبل العمليات العسكرية الروسية على الأراضي الأوكرانية، كانت مصر تعمل على الحفاظ على استعدادها لإصدار أذون خزانة لسد عجز الحساب الجاري والميزانية وتجنب الضغط للسماح لعملتها بالضعف قبل رفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي بدءًا من يمشي.

كان العديد من المستثمرين قلقين أيضًا من أن الأسواق الناشئة ستكون أكثر عرضة لأي موجات صدمة من تعطل التجارة مع روسيا، بما فِيْ ذلك الزيادة الناتجة فِيْ أسعار بعض السلع الأولية.