البنك المركزي المصري يخالف التوقعات.. أبقى أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير

أبقى البنك المركزي المصري، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية، الخميس 22 سبتمبر 2022، على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير.

وأوضحت اللجنة فِيْ بيانها أنها قررت الإبقاء على أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر المعاملات الرئيسي للبنك المركزي عَنّْد 11.25٪ و 12.25٪ و 11.75٪ على التوالي.

كَمْا تم الإبقاء على معدل الائتمان والخصم عَنّْد مستوى 11.75٪.

وخرج البنك المركزي المصري عَنّْ توقعاته برفع سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس أو 1٪.

كَمْا قرر البنك المركزي زيادة نسبة الاحتياطيات النقدية التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي لتصبح 18٪ بدلاً من 14٪، وهذا القرار سيساعد فِيْ تقييد السياسة النقدية التي ينتهجها البنك المركزي.

وتناولت اللجنة فِيْ بيانها الوضع الاقتصادي العالمي. وكشفت عَنّْ تراجع آفاق النشاط الاقتصادي العالمي نتيجة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية. لكنها فِيْ الوقت نفسه أشارت إلَّى أن البنوك المركزية تواصل تقييد السياسات النقدية برفع أسعار الفائدة وخفض برامج شراء الأصول لاحتواء معدلات التضخم المرتفعة.

كَمْا أشارت اللجنة إلَّى الانخفاض النسبي فِيْ الأسعار العالمية لبعض السلع الأساسية مثل النفط. هذا نتيجة لانخفاض الطلب بسبب توقعات بركود عالمي.

وفِيْما يتعلق بالظروف المحلية، أفاد البنك المركزي أن البيانات الأولية تشير إلَّى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.2٪ خلال الربع الثاني من العام الجاري، وبنسبة 6.6٪ خلال العام المالي المنتهِيْ فِيْ يونيو 2022، مقابل 3.3٪ فِيْ العام الماضي. السنة المالية السابقة 2022/2022.

بالتفصيل، كان النمو فِيْ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي فِيْ الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2022/2022 مدفوعًا بشكل أساسي بمساهمة القطاع الخاص، وتحديداً مساهمة الصناعات التحويلية غير النفطية والسياحة والتجارة. كان النمو فِيْ القطاع العام مدفوعًا أيضًا بدعم قطاع استخراج الغاز الطبيعي وقناة السويس والحكومة العامة.

لا تزال بعض المؤشرات الأولية تسجل معدلات نمو إيجابية خلال الربع الثالث من عام 2022. ومع ذلك، من المتوقع أن تتباطأ وتيرة نمو النشاط الاقتصادي مع استمرار حالة عدم اليقين والتداعيات السلبية على المستوى العالمي.

من حيث مؤشرات سوق العمل، استقر معدل البطالة فِيْ مصر عَنّْد 7.2٪ خلال الربع الثاني من عام 2022 ؛ مدعوماً بزيادة عدد العمال والقوى العاملة بنفس المقدار مما يحد من مساهمة كل منهما.

ارتفع معدل التضخم الحضري العام السنوي إلَّى 14.6٪ فِيْ أغسطس 2022 مقارنة بـ13.6٪ فِيْ يوليو الماضي. بينما ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي (باستثناء الخضار والفواكه) إلَّى 16.7٪ فِيْ أغسطس 2022.

أخيرًا، ترى لجنة السياسة النقدية أن أسعار الفائدة الأساسية الحالية مع زيادة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالمحافظة عليها مع البنك المركزي تتفق مع تحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.