البنك المركزي المصري يرفع الحد الأقصى للسحب النقدي إلَّى 150 ألف جنيه

قرر حسن عبد الله إلغاء حدود الإيداع للأفراد والشركات ورفع الحد الأقصى للسحب للأفراد والشركات.

ألغيت الحدود القصوى لودائع الأفراد والشركات فِيْ فروع البنوك وأجهزة الصرف الآلي.

تقرر زيادة الحد الأقصى للسحب النقدي للأفراد والشركات من 50 ألف جنيه إلَّى 150 ألف جنيه مع الإبقاء على الحد الأقصى للسحب اليومي من أجهزة الصراف الآلي عَنّْد 20 ألف جنيه.

وأشار بيان البنك المركزي إلَّى أن هذا القرار جاء إضافة إلَّى الكتاب الدوري الصادر فِيْ 22 أبريل 2022 بشأن الحدود القصوى للسحب والودائع النقدية للأفراد والشركات سواء من خلال فروع البنوك أو ماكينات الصرف الآلي والتي تم تنفِيْذها لعدد من الأشخاص. فترة مؤقتة ضمن الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة آثار الأزمة. فِيْروس كورونا.