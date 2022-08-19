البنك المركزي المصري ينفِيْ استقالة نائب المحافظ جمال نجم

نفى البنك المركزي المصري ما تم تداوله مؤخرًا على بعض المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن استقالة جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي، مؤكداً أنه سيواصل أداء مهامه بشكل طبيعي.

جاء ذلك رداً على الإشاعات المتداولة حول استقالات فِيْ البنك المركزي فِيْ أعقاب القائم بأعمال محافظ البنك المركزي.

قرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تعيين المصرفِيْ البارز حسن عبد الله محافظا بالوكالة للبنك المركزي، خلفا لطارق عامر الذي عين مستشارا لرئيس الجمهُورية.

استقال عامر، الأربعاء، قبل أكثر من عام من انتهاء فترته الثانية فِيْ بلد تواجه عملته أزمة.

سحب المستثمرون الأجانب المليارات من مصر بعد الُغُزو الروسي لأوكرانيا، وخفض البنك المركزي قيمة العملة المحلية بنحو 15٪ فِيْ مارس، وشهد فِيْ الأشهر القليلة الماضية تراجعا تدريجيا.