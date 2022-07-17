البنك المركزي الهند فِيْ طريقها لأن تصبح أسرع اقتصادات العالم نموا

قال بنك الاحتياطي الهندي (RBI) يوم السبت إنه لا يزال مرنًا فِيْ مواجهة الرياح المعاكسة العالمية ومن المتوقع أن يظل على المسار الصحيح ليصبح الاقتصاد الأسرع نموًا فِيْ العالم، بعد تراجع التضخم عَنّْ ذروته الأخيرة.

قال البنك فِيْ نشرة إن عودة الرياح الموسمية الجنوبية الغربية والنمو الزراعي رفع التوقعات بأن الطلب الريفِيْ سوف يلحق قريباً بالإنفاق الحضري ويعزز الانتعاش.

وأضاف “إذا استمر الاعتدال فِيْ أسعار السلع الأساسية الذي شهدته الأسواق فِيْ الأسابيع الأخيرة، إلَّى جانب تخفِيْف ضغوط سلسلة التوريد، فإن أسوأ فترة فِيْ الارتفاع الأخير فِيْ التضخم ستنتهِيْ”.

أظهرت بيانات الأسبوع الماضي أن التضخم السنوي لأسعار المستهلك فِيْ الهند ظل أعلى من 7٪، أعلى بكثير من النطاق المسموح به للبنك المركزي للشهر السادس على التوالي.

وقال البنك “هناك بعض الأدلة الآن على أن ضغوط سلسلة التوريد قد بلغت ذروتها على الصعيد العالمي وفِيْ الهند، وبالتالي فإن المصدر الرئيسي لضغوط التضخم التصاعدية ربما يتراجع”.