البنك المركزي فِيْ غانا يرفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس خلال اجتماع طارئ

يوم الأربعاء، رفع البنك المركزي الغاني سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 300 نقطة أساس إلَّى 22٪ فِيْ اجتماع طارئ لمعالجة التضخم المفرط.

يأتي رفع سعر الفائدة بعد ثلاثة أسابيع فقط من ترك السياسة النقدية دون تغيير عَنّْد 19٪ وقال البنك المركزي إنه ينتظر تقييم سلسلة من الزيادات القياسية فِيْ أسعار الفائدة.

وكان من المقرر أن يجتمع البنك المركزي فِيْ أواخر سبتمبر، لكنه قال يوم الاثنين إن هناك حاجة لعقد اجتماع طارئ.

واصلت العملة الغانية انخفاضها الحاد منذ اجتماع السياسة النقدية فِيْ يوليو، حيث انخفضت بأكثر من 6٪ مقابل الدولار يوم الأربعاء وحده، وفقًا لبيانات رفِيْنيتيف أيكون. وبذلك ارتفعت خسائرها منذ بداية العام إلَّى حوالي 39٪.

من ناحية أخرى، استمر التضخم السنوي لأسعار المستهلك فِيْ الارتفاع إلَّى 31.7٪ فِيْ يوليو، وهُو أعلى مستوى منذ أواخر عام 2003.

وأثارت الأوضاع المتدهُورة مظاهرات فِيْ الشوارع احتجاجا على الضائقة الاقتصادية. وخرج مئات المتظاهرين إلَّى شوارع العاصمة أكرا الشهر الماضي للاحتجاج على ارتفاع أسعار الوقود وفرض ضريبة على المدفوعات الإلكترونية ورسوم أخرى.

غانا فِيْ المراحل الأولى من التفاوض على اتفاقية دعم مع صندوق النقد الدولي، بعد أن قالت فِيْ البداية إنها لن تلجأ إلَّى الصندوق للحصول على المساعدة.