البنك المركزي يرخص لشركتين لتقنية المدفوعات

أعلن البنك المركزي السعودي عن ترخيص شركتين جديدتين للتكنولوجيا المالية في مجال المدفوعات الإلكترونية، وهما شركة إنجاز لخدمات الدفع الإلكتروني لتقديم خدمات المحفظة الإلكترونية، وشركة مارتا المالية لتقديم خدمات الدفع من خلال نقاط البيع، مما يرفع المجموع. عدد الشركات المرخص لها من قبل البنك المركزي لتقديم خدمات الدفع لـ 19 شركة، بالإضافة إلى 7 شركات حصلت على الموافقة المبدئية.

دور البنك المركزي السعودي

تنبع هذه الخطوة من دور البنك المركزي السعودي في تمكين قطاع التكنولوجيا المالية من خلال السماح بدخول أنشطة جديدة ؛ تعزيز استقرار القطاع ونموه، وجذب شريحة جديدة من المستثمرين والشركات التي تحقق قيمة مضافة، وبما يضمن كفاءة عمل هذه الشركات، من خلال الالتزام بالمتطلبات الرقابية والرقابية الصادرة، و يتماشى مع دور البنك المركزي في تعزيز الاستقرار المالي ودعم فرص النمو والتنمية الاقتصادية التي تشهدها الدولة نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

دعم صناعة الدفع

أكد البنك المركزي السعودي استمرار جهوده في دعم قطاع المدفوعات وشركات التكنولوجيا المالية، ورفع مستوى فاعلية ومرونة التعاملات المالية، وكذلك تمكين وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية المقدمة، بما يحقق أهدافه. تحسين مستوى الشمول المالي في المملكة وتمكين الوصول إلى الخدمات المالية لكافة شرائح المجتمع حول أهمية التعامل مع المؤسسات المالية المرخصة أو المرخصة من قبل البنك المركزي، ويمكن التحقق من ذلك من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للمركز. بنك المملكة العربية السعودية.