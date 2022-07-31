البنوك.. الساعه كَمْ ينزل الضمان فِيْ الرَاجحّيْ (دفعة أغسطس 2022) sbis.hrsd.gov.sa

نعلم معكَمْ إجابة سؤال اللحظة، كَمْ يتم تخفِيْض الضمان فِيْ مصرف الرَاجحّيْ وبقية البنوك الأخرى التي يتقاضى منها المستفِيْدون من نظام الضمان الاجتماعي المطور راتبهم التقاعدي كل شهر كَمْستفِيْدين فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة يسألون عن تطوير نظام الضمان الاجتماعي فِيْ تاريخ نشر الراتب الخاص الجديد لشهر أغسطس 2022، خاصة بعد أيام وساعات قليلة تم التوصل إلى نتائج استحقاق الضمان للعديد من المستفِيْدين.

انخفاض الضمان الاجتماعي

تم الكشف عن الأهلية فِيْ حسابات المستفِيْدين من الضمان الاجتماعي التي تم تطويرها قبل أيام قليلة، ولم يتم الكشف عن دراسة الأهلية بعد فِيْ حساب المواطن وبالمثل، نأمل أن يتم التنزيل فِيْ الساعات القليلة القادمة إذا كنت مهتمًا أيضًا أو مستفِيْدًا، وفِيْ حالة عدم معرفتك بحالة طلبك أو أهليتك من خلال رَابِطْ الاستشارة، يمكنك معرفة ذلك باتباع خطوات الطريقة . من موقعه التعليمي، وهِيْ كالتالي

الدخول إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية للضمان الجديد من خلال الرَابِطْ sbis.hrsd.gov.sa .

. ثم أدخل رقم الهُوية الوطنية فِيْ خانة رقم السجل المدني.

ثم اكتب كلمة المرور الخاصة بك فِيْ كلمة المرور.

أدخل رمز التحقق المرئي، ثم انقر فوق رمز تسجيل الدخول.

أو اضغط على “تسجيل الدخول” من خلال الموقع الوطني الموحد.

فِيْ الصفحة الرئيسية لحساب المستفِيْد تجد الدفع لشهر محرم 1444 هـ.

اضغط عليها للاطلاع على التفاصيل، وستجد حالة الاستحقاق للشهر، وبجانبها قيمة مبلغ الراتب الذي سيتم صرف المعاش عليه.

مَتَّى يخرج الضمان الاجتماعي

تم الإعلان من خلال العديد من الأشخاص المؤثرين المقربين من العديد من المصادر داخل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه سيتم صرف الدفعة وإيداعها فِيْ البنوك اعتبارًا من 1 أغسطس 2022 وهُو يوم الاثنين 3 محرم 1444، وهذا منطقي إلى حد كبير على أساس تاريخ إيداع الأشهر الماضية

حيث وجدنا أن الدفعة الخاصة بأشهر أبريل ومايو ويونيو قد تم صرفها فِيْ بداية الشهر الميلادي.

وهذا يعطي مؤشرا على أن هناك احتمالا كبيرا أن يتم توحيد مَوعِد الصرف فِيْ بداية كل شهر، وهذا ما ننتظره حتى الإعلان الرسمي للوزارة.

ما هِيْ مدة الضمان على الرَاجحّيْ

يتساءل عملاء العديد من البنوك فِيْ المملكة المسجلين فِيْ الضمان مَتَّى سينخفض ​​الضمان الاجتماعي، وذلك إذا كانوا مسجلين فِيْ مصرف الرَاجحّيْ والبنك الأهلي والرياض وبقية البنوك. فِيْ المملكة، لكن نسبة كبيرة جدًا من المستفِيْدين مسجلين لدى الرَاجحّيْ، وهذا هُو سبب زيادة البحث تحديدًا.