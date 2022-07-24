البنوك السعودية تحت سقف واحد لمكافحة الاحتيال المالي

افتتح معالي محافظ البنك المركزي السعودي الدكتور فهد بن عبد الله المبارك، مؤخراً، مركز العمليات المشتركة للبنوك السعودية، والذي يتولى متابعة ورصد حالات الاحتيال المالي التي قد يتعرض لها عملاء البنوك، وذلك على النحو التالي بالإضافة إلى أن المركز يجمع جميع البنوك السعودية تحت سقف واحد في غرفة مشتركة بهدف تحسين تجربة العملاء والتعامل مع حالات الاحتيال المالي المؤكدة.

ضد الاحتيال المالي

وأكد المبارك أن إنشاء هذا المركز يأتي من الدعم الدائم من البنك المركزي السعودي لاستقرار القطاع المصرفي وتحسين الثقة به، وانطلاقا من المهام والصلاحيات الموكلة إلى البنك المركزي في ظل نظامه. ونظام الرقابة المصرفية، بما في ذلك وضع تعليمات وإجراءات لحماية عملاء البنوك العاملة في المملكة، واعتماد الإجراءات والتدابير المناسبة للحد من ارتكاب جرائم الاحتيال المتعلقة بالعملاء. يعتبر المركز المشترك الذي يجمع البنوك السعودية تحت سقف واحد من الإجراءات السريعة والفعالة، ويعكس التعاون والتكامل المطلوب بين جميع البنوك السعودية للحد من تطور حالات الاحتيال، بالإضافة إلى ما سبق إصداره من تعليمات ومتطلبات تنظيمية تتعلق مكافحة الاحتيال المالي.

دور البنك المركزي السعودي

الجدير بالذكر أن مركز العمليات المشتركة لمكافحة حالات الاحتيال المالي، والذي بادر بنك البلاد لاستضافته، يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع تحت إشراف مباشر من البنك المركزي السعودي، ويقع في مساحة إجمالية قدرها 1300 متر مربع، وتضم 162 وظيفة، حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى بمساحة 390 مترًا مربعًا و 52 وظيفة، بينما تهدف المرحلة الثانية إلى زيادة 110 وظيفة بمساحة إجمالية 910 مترًا مربعًا. .