البنوك اللبنانية تعتزم الإضراب عَنّْ العمل من يوم الاثنين

وأعلنت، اليوم الجمعة، أن البنوك ستبدأ إضرابًا اعتبارًا من يوم الاثنين، بسبب ما وصفته بـ “المواقف المؤذية والشعبوية على حسابها وعلى حساب الاقتصاد”.

وقال البيان إن الجمعية “تجد نفسها مضطرة لإصدار تحذير عام يدعو الجميع للتعامل بجدية ومسؤولية مع الوضع الحالي” فِيْ القطاع.

أبرمت الحكومة اللبنانية، فِيْ نيسان الماضي، مسودة صفقة تمويل من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار على مدى أربع سنوات، لمساعدة البلاد على التعافِيْ من الانهِيْار المالي الذي أدى إلَّى خسارة عملتها بأكثر من 90٪ من قيمتها.

الاتفاق الكامل مشروط بتنفِيْذ لبنان سلسلة من الإجراءات، بما فِيْ ذلك البدء فِيْ إعادة هِيْكلة مصارفه التي حرمت غالبية المودعين من مدخراتهم بالعملة الصعبة منذ الانهِيْار المالي فِيْ عام 2022.