البنوك المصرية تواصل فتح الحسابات مجانا.. التفاصيل والمَوعِد النهائي

تواصل البنوك العاملة فِيْ القطاع المصرفِيْ المصري فتح حسابات توفِيْر مجانًا وإلغاء المصاريف الإدارية للعملاء الجدد حتى الخميس المقبل.

احتفاءً بفعاليات يوم المزارع، أحد أنشطة الشمول المالي التي أعلن عَنّْها البنك المركزي المصري فِيْ وقت سابق، تقدم بعض البنوك عروضًا لجذب عملاء جدد.

حدد البنك المركزي المصري 6 فعاليات سنوية للبنوك لفتح حسابات بنكية بالمجان ضمن مبادرة الشمول المالي، لجذب العملاء، والتي تشمل الاحتفال بيوم المرأة فِيْ مارس من كل عام، اليوم العربي للشمول المالي خلال الشهر. أبريل ويوم الشباب العالمي فِيْ الأول من أغسطس ويوم المزارع فِيْ أول 15 يومًا من سبتمبر ويوم التوفِيْر فِيْ النصف الثاني من أكتوبر ويوم أصحاب الهمم فِيْ أول 15 يومًا من ديسمبر.

خلال فترة الأحداث، ستسمح البنوك فِيْ مصر بفتح حسابات توفِيْر مجانًا، وتقديم أدوات أخرى لجذب عملاء جدد، بما فِيْ ذلك بطاقات الخصم المباشر والبطاقات مسبقة الدفع والمحافظ الذكية والخدمات المصرفِيْة عبر الإنترنت والخدمات المصرفِيْة عبر الهاتف المحمول.

يشارك فِيْ المبادرة عدد كبير من البنوك منها بنوك مصر، البركة، التنمية الصناعية، أبو ظبي التجاري، قطر الأهلي، قناة السويس، الإسكندرية، العربي الأفريقي الدولي، بنك ABC، ​​وبنك سايب، من خلال فروع البنوك. منتشرة فِيْ جميع المحافظات.

تشمل قائمة الخدمات المجانية التي يمكن الحصول عليها فتح حساب جاري أو توفِيْر بدون رسوم وبدون حد أدنى لفتح الحساب وفتح محفظة إلكترونية والحصول على ميزة بطاقة الخصم وفتح حسابات توفِيْر مجانًا دون الحاجة إلَّى الموافقة من ولي الأمر، بإصدار بطاقات الخصم الفوري.

20٪ كاش باك على تحويلك الأول

ومن بين الخدمات التي تقدمها البنوك، فتح حسابات بنكية عبر الإنترنت دون الحاجة للذهاب إلَّى الفرع، واسترداد 20٪ من أول تحويل للمحفظة الإلكترونية لتحفِيْز العملاء على التعامل رقميًا والانتقال إلَّى الشمول المالي.

ستعود البنوك مطلع الأسبوع المقبل لتطبيق رسوم فتح الحساب ورسوم البطاقة، بينما ستستمر الخدمات المصرفِيْة الرقمية للعملاء مجانًا حتى نهاية العام.