[البوابة التعليمية تسجيل دخول] حساب ولي الأمر home.moe.gov.om نتائج سلطنة عُمان 1443

البوابة التعليمية هِيْ بوابة دخول للتحقق من نتائج الجولة الثانية فِيْ سلطنة عمان ويتم تسجيل الدخول بحساب الطالب أو المعلم وكذلك لاستخراج شهادات الدور الثاني للطلاب وكذلك السجلات الطلاب الجدد فِيْ مدارس القطاع العام أو الخاص بالسلطنة، ويتبع المعلم سلسلة من الخطوات يحصل على حساب خاص وخطوات التسجيل، والتحقق من نتائج الطلاب، واستخدام البوابة التعليمية.

بوابة التعليم تسجيل الدخول 1443

تتعامل البوابة التعليمية فِيْ سلطنة عمان مع كل ما يتعلق بالمسألة التعليمية فِيْ السلطنة، حيث أطلقتها وزارة التربية والتعليم لاستكَمْال جميع المعاملات الإلكترونية بين الوزارة والمستخدمين. تعمل البوابة فِيْ الاستخدامات التالية

لكل طالب وولي أمر ومعلم وموظف فِيْ قطاع التعليم حساب خاص على البوابة.

من خلاله يتم استكَمْال كافة الإجراءات الحكومية فِيْ قطاع التعليم دون الحاجة إلى الذهاب إلى مكتب شؤون الموظفِيْن.

يتم من خلاله استكَمْال أعمال تسجيل الطلاب الجدد من خلال حساب المدرس.

من خلال البوابة يتم ترقية موظفِيْ قطاع التعليم ونقلهم ودفع الرواتب والحوافز.

يمكن للطالب التشاور حول النتائج فِيْ حساب الطالب والمعلم.

يمكن للمدرس استخراج شهادة الطلاب إلكترونيًا من حساب المدرس.

[البوابة التعليمية تسجيل دخول] الحساب الرئيسي home.moe.gov.om نتائج سلطنة عمان 1443

ويأتي استخدام البوابة الإلكترونية من الخطط التطويرية للسلطنة فِيْ كافة مؤسسات السلطنة الحكومية والخاصة، حيث يتم توفِيْر الوقت والجهد والحصول على بيانات دقيقة وأداء أسرع فِيْ استخراج نتائج الاختبار.

كيفِيْة إنشاء حساب على البوابة التعليمية

يحق لولي الأمر والطالب والموظف فِيْ القطاع التعليمي المستفِيْد من خدمات البوابة إنشاء حساب فِيْها بكلمة المرور التي سيستخدمونها للأغراض التي يرغبون فِيْها

الخطوة الأولى هِيْ الوصول (رَابِطْ البوابة التعليمية لسلطنة عمان).

قم بتسجيل الدخول باستخدام هاتف ذكي، أو اختر من بين الخيارات، أو ادخل من خلال جهاز كَمْبيوتر وبطاقة ذكية.

تتيح البوابة الوصول إلى الدليل الإلكتروني للتعرف على خدمات البوابة والاستفادة منها.

تسجيل الدخول إلى الهاتف الذكي يتم تسجيل الدخول باسم الطالب وكلمة المرور على الهاتف المحمول.

تسجيل رقم الهُوية الوطنية.

سيتلقى المستخدم رسالة تؤكد قبول الإدخال على الهاتف. قم بتسجيل الدخول من جهاز الكَمْبيوتر يقوم المتقدم بتسجيل الدخول إلى البوابة التعليمية من الكَمْبيوتر.

قم بتسجيل الدخول باستخدام حساب الطالب وكلمة المرور.

يمكن إنشاء كلمة مرور جديدة فِيْ حالة نسيان كلمة المرور القديمة. إدخال البطاقة الذكية اختر خيار إدخال البطاقة الذكية واتبع الخطوات اللازمة للتسجيل.

كيفِيْة إنشاء حساب الوالدين