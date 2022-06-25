“البوابة التعليمية” نتائج الطلاب home.moe.gov.om كيفِيْة استصدار التقرير ومَوعِد التسليم

نتائج الطلاب home.moe.gov.om من خلال حساب المعلم عبر البوابة التعليمية لسلطنة عمان، لطلبة الصف الثاني عشر وجميع الصفوف، وهُو أمر مهم للحصول عليه للطالب لإتمام عملية الامتحان، حيث اكدت وزارة التربية والتعليم ضرورة حضور الطالب لجميع الفصول، وله الحق فِيْ حضور الامتحانات فِيْ المدارس والمشاركة فِيْ جميع الامتحانات هناك.

نتائج الطلاب “البوابة التعليمية” home.moe.gov.om كيفِيْة إصدار التقرير وتاريخ التسليم

أصدرت البوابة التعليمية لسلطنة عمان نتائج جميع الطلاب فِيْ المراحَلْ الدراسية الأولى من الصف الأول إلى الصف الحادي عشر، وكل ما يتعلق بامتحانات الدور الثاني لمن لم ينجح، بينما طلاب الصف الثاني عشر – الاستمرار فِيْ امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام 1443-2022، ويدخل الطلاب لجنة الامتحانات وفق الشُروطْ الموضوعة لهم سلفاً.

شُروطْ الاختبار الثاني عشر

اتبع الإجراءات الاحترازية واحصل على شهادة التطعيمات ضد كورونا.

الحصول على رقم امتحان الطالب وإدخاله فِيْ اللجان.

يشترط الحصول على تقرير عن أداء الطالب فِيْ العام الدراسي الماضي.

كيف يتم إصدار تقرير أداء الطالب

كشفت البوابة التعليمية عن العديد من الخطوات التي تفِيْد الطالب والمدرس، حيث يمكن إدخال وإصدار العديد من التقارير والشهادات ومنها شهادات الطالب وطباعتها فِيْ الصفوف حتى الحادي عشر على أن يكون المعلم مسؤولاً عن إصدار تقارير الطلاب. . ، ويتم إنشاء حساب خاص على البوابة، ولضمان سهُولة الاستخدام يتم إصدار تقرير أداء الطالب من البوابة التعليمية وفق الخطوات التالية

قم بتسجيل الدخول مباشرة إلى (البوابة التعليمية لسلطنة عمان ). نذهب إلى مدخل النظام وهُو فِيْ الجزء الأيسر العلوي من الصفحة. نختار طريقة دخول البوابة (كَمْبيوتر – هاتف ذكي – بطاقة ذكية) يتم تسجيل الدخول من خلال الكَمْبيوتر. يبدأ بتسجيل اسم المستخدم وكلمة المرور لحساب الوالد. هل أنت متصل نختار الطالب تم تحديد رمز تقرير الأداء. تفتح صفحة التقرير. نختار الفصل الدراسي (الفصل الثاني) حدد اختبار (تقرير مستمر) من يختار تقرير أداء الطالب ثم اختر زر الطباعة يظهر تقرير أداء الطالب ويطبع.

“البوابة التعليمية” نتائج الطلاب home.moe.gov.om كيفِيْة إصدار التقرير وتاريخ التسليم كل هذه الأشياء يبحث عنها الطالب والمعلم من أجل إجراء امتحانات نهاية العام فِيْ المراحَلْ التعليمية المختلفة، و البوابة التعليمية لخدمات نتائج الطلاب أصدرت نتائج جميع المراحَلْ الأساسية طلاب الدبلوم العام قد أنهُوا للتو امتحاناتهم النهائية ويتم استخلاص النتائج من خلال البوابة التعليمية بالرقم المدني.