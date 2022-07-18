“البوتاجاز رجع جديد” تسليك فونية البوتاجاز مهما كانت مسدودة بمكون واحد فقط والنتيجة ستبهرك

فِيْ كثير من الأحيان يتم تغطية عيون البيوتان، وتضعف النار وتضطر إلى تفريغها بسبب الشحوم التي تتراكَمْ فِيْها، وهناك العديد من الطرق للمساعدة فِيْ تنظيف العيون، ولا داعي لمتخصص لحَلْ هذه المشكلة.

ليمون وقلم رصاص لتوصيل الموقد

لدينا عصير ليمون وقلم رصاص وقطعة قماش قطنية.

نزيل العيون والدعامات من الموقد وننظفها جيدًا.

نأخذ عصير الليمون ونضعه فِيْ كل عيون البيوتان ونتركه حتى يحدث رد فعل.

ثم نقوم بإشعال النار، وسوف تحدث ضوضاء عالية، فلا تقلق، فهذا بسبب وجود بعض بقايا الليمون.

نحضر القلم الرصاص ونلفه بقطعة قماش قطنية ونضعه على الموقد ونحركه للداخل فِيْخرج القلم ممتلئًا بالأوساخ والزيت.

نقوم بتثبيت عيون البيوتان و preg مرة أخرى ونشغل العيون وستلاحظ أن العيون ناعمة.

الخل والليمون لتنظيف الموقد

نخلط عصير الليمون فِيْ الخل ونزيل العيون والدعامات عن الموقد.

ثم نضع هذا الخليط فِيْ عيون الموقد ونتركه لمدة ساعة، نأخذ قطعة قماش قطنية ونلفها فِيْ فرشاة أسنان ونضعها على الموقد وننظف كل الأوساخ والزيوت.

بعد ذلك نعيد العيون ودعامات الموقد إلى الوراء، ستلاحظ الفرق عندما تشعل النار.

صودا الخبز لتنظيف عيون الموقد

ضعي عيون القدر فِيْ كيس بلاستيكي ورشي صودا الخبز على العينين.

ثم نقوم برش الخل على العينين مع رش صودا الخبز، ويحدث طفح جلدي، ونترك هذا الخليط لمدة عشر دقائق.

بعد ذلك نقوم بغسل العينين بالماء والصابون، ستحصلين على عيون نظيفة تمامًا.

ملح الليمون لتنظيف عيون الموقد

نحضر وعاء به ماء ساخن ونضيف ملح الليمون والكلور ونترك أعين القدر فِيْه.

اترك عيون البيوتان فِيْ هذا الخليط لمدة عشر دقائق.

ثم نغسل عيون الموقد بالأسلاك والصابون، لكن يجب ارتداء القفازات لحماية يديك من الكلور.

صابون غسيل الأطباق والماء لتنظيف الشواية