البيئة الذكية.. ركيزة القمة العالمية للاقتصاد الأخضر نحو الاستدامة

تسلط مناقشات القمة العالمية الثامنة للاقتصاد الأخضر الضوء على البيئة الحضرية الخضراء وأهمية تصميم المدن لتصبح أكثر استدامة وذكاءً.

هذا فِيْ التعامل مع تداعيات تغير المناخ وضرورة تعزيز مرونة المدن وقدرتها التنافسية وتحسين قدرتها على التعامل مع المخاطر المناخية لتحسين نوعية الحياة ورفاهِيْة وسعادة السكان.

تنعقد القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2022 تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكَمْ دبي، وتنظمها هِيْئة كهرباء ومياه دبي والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر فِيْ سبتمبر. 28 و 29، 2022 فِيْ مركز دبي التجاري العالمي.

وتستقطب القمة سنويًا عددًا من الشخصيات المحلية والدولية، بما فِيْ ذلك رؤساء الدول ورؤساء الحكومات، بالإضافة إلَّى عدد كبير من المتحدثين الدوليين والمسؤولين وممثلي المؤسسات الحكومية وممثلي وسائل الإعلام والخبراء والأكاديميين.

ويشير المشاركون فِيْ القمة إلَّى ضرورة تعزيز مكونات البيئة الذكية فِيْ المدن وترسيخ أسس الاستدامة ورفع مستويات المرونة فِيْ الأداء، فِيْ ظل التحولات السريعة التي تشهدها مدن العالم بسبب تغير التركيبة السكانية والندرة. من الموارد، خاصة وأن 55٪ من سكان العالم يعيشون فِيْ المدن ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلَّى 70٪ بحلول عام 2050، مما يعَنّْي أن 2.5 مليار شخص إضافِيْ سيقيمون فِيْ المناطق الحضرية فِيْ المستقبل.

إن انعقاد القمة فِيْ دبي هُو فرصة لرؤية النموذج الملهم الذي أنشأته دبي فِيْ التكَيْفَ مع المناخ، حيث تم إعلانها فِيْ عام 2022 أكثر المدن مرونة فِيْ العالم وتوجت بـ “المدينة النموذجية فِيْ المرونة والذكاء و جائزة الاستدامة “التي قدمها مكتب الأمم المتحدة للحد من المخاطر والكوارث، وهِيْ الجائزة التي تُمنح لأفضل المدن العالمية فِيْ كفاءة الإجراءات التي تعزز المرونة وتقلل من المخاطر.

قال سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة فِيْ دبي ورئيس القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، إن الرؤية الحكيمة للشيخ محمد بن زايد آل نهِيْان رئيس الدولة والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكَمْ دبي، ساهم فِيْ ريادة دولة الإمارات فِيْ العديد من المؤشرات. العولمة بفضل التخطيط السليم القائم على التحليل الدقيق للبيانات والمرونة الكاملة فِيْ مواكبة التغييرات، تحتل دولة الإمارات العربية المتحدة أعلى المراتب على مستوى العالم فِيْ جميع المجالات.

ولفت إلَّى أن “خطة دبي العمرانية 2040” ترسم خريطة مستقبلية متكاملة للتنمية الحضرية المستدامة، والتي ينصب تركيزها الأساسي على الإنسان، وتحسين نوعية الحياة فِيْ دبي، وتعزيز القدرة التنافسية العالمية للإمارة لجعل دبي المدينة الأفضل بالنسبة لها. الحياة فِيْ العالم.

وقال تتعاون مختلف الجهات الحكومية والخاصة فِيْ دبي لدعم نجاح الإمارة فِيْ تحقيق خفض كبير فِيْ انبعاثات الكربون، حيث انخفض صافِيْ انبعاثات ثاني أكسيد الكربون فِيْ إمارة دبي بنسبة 22٪ فِيْ عام 2022 و 33٪ خلال عام 2022، متجاوزة النسبة المئوية. النسبة المستهدفة فِيْ استراتيجية دبي للحد من الانبعاثات. تضاعف ثاني أكسيد الكربون 2022، حيث تهدف الاستراتيجية إلَّى تقليل الانبعاثات بنسبة 16٪ بحلول عام 2022 ؛ فِيْ عام 2022، حصلت دبي أيضًا على التصنيف العالمي البلاتيني للمدن – الريادة فِيْ الطاقة والتصميم البيئي وفقًا لتصنيف المدن العالمية من المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء، مما يجعلها المدينة الأولى فِيْ العالم العربي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا المنطقة للحصول على هذه الشهادة المرموقة.

قال نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة فِيْ دبي ورئيس القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، إن دبي ضمن جهُودها لتحقيق استراتيجيتها للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني لإمارة دبي 2050 لتوفِيْر 100٪. من الطاقة الإنتاجية من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050، لديها مشاريع رائدة على مستوى العالم فِيْ مجال الطاقة. ومن أبرزها مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، وهُو أكبر مجمع للطاقة الشمسية فِيْ مكان واحد فِيْ العالم، ومشروع الهِيْدروجين الأخضر.

وأشار إلَّى أن دبي، ضمن خطة تطوير حتا، تنفذ مشروعي “قمة جبل دبي” و “شلالات حتا المستدامة”، اللذين يعتمدان على استخدام أحدث التقنيات وأكثرها تقدمًا وأمانًا لتتناسب مع العوامل الجيولوجية للمنطقة. مع مراعاة أعلى المعايير البيئية الدولية.

قالت مريم بنت محمد سعيد حارب المهِيْري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، إن تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وضمان مستقبل أفضل للأجيال الحالية والمستقبلية هُو هدف استراتيجي ذو أولوية لدولة الإمارات، لذا فهِيْ تعمل على تحقيقه من خلال نهج متكامل. يعتبر نظام الاستراتيجيات والتشريعات والمشاريع والبرامج والمبادرات والتحول نحو الاقتصاد الأخضر من أهم إمكانيات تحقيق الاستدامة ومواجهة تداعيات تحدي تغير المناخ.

وأضافت إن اعتماد ممارسات وتطبيقات البيئة الحضرية الخضراء وتصميم أكثر استدامة للمدن من الأدوات الحيوية والفعالة فِيْ تعزيز القدرات لمواجهة تغير المناخ والتكَيْفَ مع تداعياته، وسيساهم فِيْ تحقيق أهداف المبادرة الاستراتيجية لدولة الإمارات. للسعي لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. ”

وأشادت باختيار القمة العالمية للاقتصاد الأخضر هذا الموضوع كَمْحور رئيسي للمناقشات فِيْ دورتها الثامنة، مما يؤكد النهج التطلعي الذي تنتهجه دولة الإمارات بقيادة الشيخ محمد بن زايد آل نهِيْان رئيس الدولة. .