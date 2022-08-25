البيئة تدرس زيادة إنتاجية فاكهة الدراقون في المملكة

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن إطلاق فاكهة التنين، كجزء من المرحلة الأولى للمحاصيل الواعدة، والتي تأتي لتعزيز الإنتاج وزيادته، بما يتوافق مع أهداف رؤية 2030.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها الوزارة بالتعاون مع المركز الوطني لبحوث وتطوير الزراعة المستدامة “استدامة”، بمقر المركز، بعنوان (البحث العلمي على المحاصيل الواعدة في المملكة).

تقنيات النظم الزراعية المستدامة

هدفت الورشة، التي شارك فيها خبراء وباحثون في مجال الزراعة المستدامة وتقنيات النظم الزراعية، إلى اعتماد تقنيات نظم الزراعة المستدامة وتطوير المحاصيل الزراعية، واستعراض سلسلة من البحوث والدراسات العلمية في هذا المجال، ومناقشة أوراق العمل المختلفة. التعامل مع الدراسات والبحوث حول تقنيات نظم الزراعة المتقدمة. فاكهة التنين من بين المحاصيل الواعدة في مرحلتها المبكرة ؛ وهو أمر جيد سيؤثر إيجابياً على زيادة الإنتاج وتحسين الجودة وتعظيم الموارد لزيادة العوائد الاقتصادية، وفقاً لأهداف رؤية المملكة 2030 التي تشير إلى أن إدخال إنتاج جديد من الفاكهة في ستساهم المحاصيل الواعدة في المملكة في مساعدة المزارعين على التنويع في إنتاج الفاكهة مع عائدات اقتصادية عالية.

وأضافت د. رحمة التي قدمت ورقة بعنوان “دراسة حول نمو وإنتاجية بيتاهايا في ظل الظروف البيئية لثلاث بيئات”. “التنين”، المعروف باسم “نبات التنين” ؛ وهي من أغلى ثمار العالم، فهي تنمو في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية، وهي نبات تستهلك كميات أقل من المياه. تنتمي إلى فصيلة الصبار التي تتميز بقلة احتياجها للمياه وتحملها للجفاف مما يساعد على تقليل استهلاك المياه المستخدمة للري.

ميز نبات التنين.

جدير بالذكر أن “التنين” فاكهة استوائية تعتبر من أغلى ثمار العالم، وهي من المحاصيل الواعدة التي أطلقتها وزارة البيئة والمياه والزراعة في مرحلتها الأولى، لما لها من فوائد لصحة هذا النبات وتغذيته وكذلك العائد المادي الذي يحققه مما يساعد على رفع مستوى الدخل وتحقيق الأمن الغذائي، ويصنف نبات “التنين” ضمن نباتات الشجيرات المتفرعة التي تشكل جذورًا هوائية تتسلق من خلال، ويمكن أن يصل ارتفاعه إلى أكثر من 10 أمتار.