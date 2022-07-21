البيت الأبيض إصابة بايدن بفيروس كورونا

أعلن البيت الأبيض، اليوم الخميس، إصابة رئيس الولايات المتحدة، جو بايدن، بفيروس كورونا الجديد “كوفيد -19″، بحسب ما أورده موقع CNN الأمريكي، بأعراض خفيفة، مما يشير إلى أن الأول كانت اختبارات السيدة سلبية.

وأضاف البيان أن بايدن تلقى لقاح كورونا بشكل كامل وتلقى أيضا جرعتين من اللقاحات المنشطة. وأشار إلى أنه سيتم عزل رئيس الولايات المتحدة بعد إصابته بكورونا وسيعمل عن بعد.

تثير مفارقة بايدن الجدل

جاء ذلك بعد يوم من تصريحات الرئيس الأمريكي التي أثارت الجدل بعد أن قال بلغة ضعيفة إنه مصاب بالسرطان، بينما سارع البيت الأبيض إلى نفى الأمر.

كان بايدن يتحدث في حدث حول الاحتباس الحراري عندما أشار إلى الأضرار الجسيمة التي لحقت بمصافي النفط التي كانت تقع بالقرب من المنزل الذي نشأ فيه، قائلاً “لهذا السبب أنا وكثير من الأشخاص الذين نشأت معهم مصابون بالسرطان”. ، وهذا هو السبب في أن ولاية ديلاوير لديها أعلى معدلات الإصابة بالسرطان في البلاد منذ فترة طويلة.

يعتقد الكثيرون أن بايدن مصاب بالسرطان لأنه تحدث بصيغة المضارع عن مرض السرطان، لكن البيت الأبيض أوضح لاحقًا أن بايدن كان يشير إلى سرطان الجلد الذي خضع لعلاجه قبل أن يصبح رئيسًا للولايات المتحدة.