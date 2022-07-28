البيت الأبيض الولايات المتحدة ليست فِيْ ركود أو “ما قبل الركود”

وأكد البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة ليست حاليًا فِيْ حالة ركود أو “ما قبل الركود”، فِيْما

رفضت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير التعليق على السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفِيْدرالي بعد أن رفع الأربعاء سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 75 نقطة أساس للمرة الثانية على التوالي.

بدوره، قال رئيس مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي جيروم باول إنه لا يعتقد أن الاقتصاد الأمريكي يمر حاليًا بحالة ركود، لكنه يتباطأ، مشيرًا إلَّى أن الطريق أمام البنك المركزي لتجنب الركود لا يزال ضيقًا.

وقال باول فِيْ مؤتمر صحفِيْ عقب قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع أسعار الفائدة “لا أعتقد أن الاقتصاد يمر بمرحلة ركود الآن”.

وأشار إلَّى أن زيادة “كبيرة بشكل غير عادي” فِيْ أسعار الفائدة قد تكون مناسبة فِيْ اجتماع مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي فِيْ سبتمبر، لكن القرار سيتحدد من خلال البيانات الاقتصادية التي يتم تلقيها من الآن وحتى ذلك الحين.

كانت زيادة الأربعاء هِيْ الثانية على التوالي بمقدار 75 نقطة أساس، والرفع الرابع لأسعار الفائدة هذا العام، حيث تحرك محافظو البنوك المركزية الأمريكية بقوة لتهدئة أقوى ارتفاع فِيْ التضخم منذ أكثر من أربعة عقود، لتجنب الركود فِيْ أكبر اقتصاد فِيْ العالم. .

وقال مجلس الاحتياطي الاتحادي فِيْ بيان صدر عقب اجتماع لجنته النقدية، إن “مؤشرات الإنفاق والإنتاج تباطأت فِيْ الفترة الأخيرة، لكن فرص العمل ظلت مرتفعة فِيْ الأشهر الماضية وما زالت نسبة البطالة منخفضة”.

وأضاف البيان “اللجنة النقدية تتوقع أن تكون الزيادات الجديدة فِيْ أسعار الفائدة مناسبة”.