البيت الأبيض لـ”العرب اليوم الإخبارية” نعمل مع مصر لضمان مخرجات قوية لـ COP27

قال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة تعمل مع مصر لضمان نتائج قوية لمؤتمر الأطراف فِيْ اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (COP27).

جاء ذلك فِيْ تصريحات خاصة لـ “العرب اليوم نيوز” مع المتحدث باسم البيت الأبيض، تنشر كاملة غدا السبت.

وأضاف المتحدث باسم البيت الأبيض “تشارك الولايات المتحدة بنشاط مع الحكومة المصرية ونظرائها العالميين لمواصلة تشجيع الآمال المتزايدة المتعلقة بالمناخ فِيْ جميع أنحاء العالم وضمان نتائج قوية لقمة COP27، وسيستمر هذا إلَّى ما بعد القمة”.

وشدد على أنه “لا يوجد أحد محصن ضد تغير المناخ، سواء فِيْ شمال إفريقيا أو الولايات المتحدة، وهذا هُو السبب فِيْ أننا نحشد العالم لاتخاذ الإجراءات الحاسمة اللازمة خلال هذا العقد لمعالجة أزمة المناخ”.

وتابع “القيادة الأمريكية كانت ولا تزال فاعلًا حاسمًا فِيْ مكافحة أزمة المناخ. القانون التاريخي لخفض التضخم الذي أقره الكونجرس الأمريكي ووقعه الرئيس بايدن ليصبح قانونًا وجه الولايات المتحدة لتحقيق هدف الرئيس بايدن الطموح المتمثل فِيْ الحد من التضخم”. انبعاثات البلاد بنسبة 50-52 فِيْ المائة فِيْ عام 2030. ”

أعرب البيت الأبيض عَنّْ أمله فِيْ أن “يقود ذلك جميع الاقتصادات الكبرى إلَّى تحديد وتنفِيْذ أهداف خفض الانبعاثات لعام 2030 التي تحافظ على مستقبل 1.5 درجة مئوية أكثر أمانًا ويسهل الوصول إليه”.

وأوضح، “يُنظر إلَّى COP27 عالميًا على أنه مؤتمر تنفِيْذي للأطراف، حيث سيتم التركيز بشكل كبير على تنفِيْذ الأهداف الحالية وتعزيز الالتزامات. لا يمكننا معالجة أزمة المناخ إلا إذا قمنا بتنفِيْذ الخطط التي وضعَنّْاها، الالتزامات التي قطعَنّْاها على أنفسنا بالفعل، ونقوم بالعمل المطلوب للحد من انبعاثات الكربون “.

ودعا الدول إلَّى “التنفِيْذ السريع لالتزاماتها الحالية واعتماد الالتزامات الإضافِيْة المطلوبة”.

يتطلع البيت الأبيض إلَّى العمل مع مصر للبناء على هذا الزخم فِيْ الفترة التي تسبق مؤتمر COP27، مشيرًا إلَّى أن مصر قد أحرزت تقدمًا كبيرًا فِيْ انتقال الطاقة على مدى السنوات القليلة الماضية من خلال الاستثمارات الضخمة فِيْ طاقة الرياح والطاقة الشمسية.

تستضيف مصر رسمياً المؤتمر القادم لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ “كوب 27” فِيْ شرم الشيخ فِيْ الفترة من 6 إلَّى 18 نوفمبر 2022.