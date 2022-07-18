البيت الأبيض يتوقع زيادة أوبك+ لإنتاج النفط بعد زيارة بايدن

توقع البيت الأبيض، يوم الاثنين، أن يقوم كبار منتجي النفط فِيْ تحالف أوبك + بزيادة إنتاج الخام.

قال البيت الأبيض يوم الاثنين إنه يتوقع أن يزيد منتجي النفط الرئيسيين فِيْ تحالف أوبك + إنتاج الخام فِيْ أعقاب زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلَّى الشرق الأوسط.

وتوقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية فِيْ تقرير لها اليوم الاثنين، أن يرتفع إنتاج النفط فِيْ أحواض الصخر الزيتي الرئيسية فِيْ الولايات المتحدة بمقدار 136 ألف برميل يوميًا إلَّى 9.068 مليون برميل يوميًا فِيْ أغسطس، وهُو أعلى مستوى منذ مارس 2022.

وقالت الوكالة الحكومية إنه من المتوقع أن يرتفع إنتاج الخام فِيْ حوض برميان فِيْ تكساس ونيو مكسيكو، أكبر حوض صخري فِيْ الولايات المتحدة، بمقدار 78 ألف برميل يوميا إلَّى مستوى قياسي بلغ 5.445 مليون برميل يوميا فِيْ أغسطس آب.

فِيْ غضون ذلك، قال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض جاريد برنشتاين يوم الاثنين إنه يتوقع أن يرى متوسط ​​أسعار البنزين ينخفض ​​إلَّى ما دون 4 دولارات للغالون فِيْ بعض مناطق الولايات المتحدة فِيْ الأسابيع المقبلة.

“نعتقد أنه من المعقول أن نتوقع المزيد من محطات الوقود لتخفِيْض أسعارها استجابة لتكاليف المدخلات المنخفضة … ما لم تكن هناك اضطرابات غير متوقعة فِيْ السوق، نتوقع أن نرى متوسط ​​الأسعار ينخفض ​​إلَّى أقل من 4 دولارات للغالون فِيْ أماكن أكثر فِيْ المستقبل” أسابيع. ” آت.”