البيت الأبيض يخفض توقعاته لعجز الميزانية الأمريكية.. 1.032 تريليون دولار

عدل البيت الأبيض يوم الثلاثاء توقعاته للعجز للعام المالي 2022 إلَّى 1.032 تريليون دولار، أي أقل بمقدار 383 مليار دولار من توقعات الميزانية الصادرة فِيْ مارس، مما يعكس زيادة فِيْ الإيرادات وتراجع طفِيْف فِيْ الإنفاق.

لا تشمل التوقعات الجديدة، التي اكتملت فِيْ 9 يونيو، تشريعات تم تمريرها منذ ذلك الحين، بما فِيْ ذلك قانون دعم صناعة وأبحاث أشباه الموصلات بقيمة 52 مليار دولار، وحزمة زيادة ضريبية بقيمة 430 مليار دولار، واستثمارات فِيْ الرعاية الصحية والطاقة النظيفة.

تنتهِيْ السنة المالية 2022 فِيْ 30 سبتمبر.

توقع البيت الأبيض أن يبلغ عجز الميزانية للعام المالي 2023 1.3 تريليون دولار، بزيادة 146 مليار دولار عَنّْ توقعاته فِيْ مارس.