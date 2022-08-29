البيشي إلَّى برشلونة.. الاتحاد فِيْ مأزق وسانتو يترقب موقف اللاعب

كشف الاتحاد، اليوم الاثنين، عَنّْ آخر مستجدات الحالة الطبية للاعب الفريق عبدالعزيز البيشي، بالتزامن مع انطلاق دوري روشان السعودي، للموسم الرياضي 2022-2023.

فاز الاتحاد، الجمعة، على نظيره العدالة بثلاثة أهداف مقابل صفر، فِيْ مباريات الجولة الأولى من دوري روشان السعودي.

خضع البيشي لعملية جراحية لإزالة الغضروف من ركبته وأكَمْل أول برنامج إعادة تأهِيْل له فِيْ معسكر الاتحاد فِيْ النمسا. استعدادًا للموسم الجديد 2022/2023.

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يطير البيشي إلَّى برشلونة

أكد نادي الاتحاد، عبر حسابه الرسمي على تويتر، أن عبدالعزيز البيشي سافر إلَّى مدينة برشلونة الإسبانية، من أجل تقديم تفاصيل إصابته إلَّى الطبيب المختص رامون كيغيت، للوقوف على حالة الإصابة. العلاج اللازم. خطة له.

وتجددت إصابة الغضروف بالركبة للبيشي فِيْ الأيام الأخيرة، الأمر الذي جعل وضع اللاعب أسوأ للعودة إلَّى التدريبات الجماعية مرة أخرى، نظرا لرغبة المدرب البرتغالي، نونو سانتو، فِيْ استعادة خدمات جميع اللاعبين لمواصلة المنافسة على المركز الأول. لقب الدوري هذا الموسم.

يستقبل الاتحاد نظيره الاتفاق على ملعب الجوهرة المشعة بجدة، السبت المقبل، فِيْ اليوم الثاني من دوري روشان السعودي، الموافق للموسم الرياضي 2022-2023.

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