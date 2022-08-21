التأثير المزدوج للنفط.. “النقد الأجنبي” يقفز فِيْ العراق ويهُوي بالأردن

وقفزت احتياطيات النقد الأجنبي فِيْ العراق، بينما انخفضت بشكل ملحوظ فِيْ الأردن، على أثر تناقض تأثير ارتفاع أسعار النفط على البلدين.

والعراق مُصدر للنفط، بينما يستورده الأردن، مما يوضح اختلاف تأثير أسعار النفط على ميزانيات البلدين واحتياطياتهما الأجنبية.

تراجع فِيْ الأردن

أظهرت أرقام البنك المركزي الأردني، اليوم الأحد، تراجعا فِيْ احتياطيات النقد الأجنبي فِيْ الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري بنسبة 8.1 فِيْ المائة إلَّى 16.57 مليار دولار، مقابل 18 مليارا عَنّْ مستواها فِيْ نهاية عام 2022.

ولا يزال الأردن يعاني فِيْ ظل جائحة فِيْروس كورونا الذي أثر سلبا على الاستثمار الأجنبي وتحويلات المغتربين التي تعد أهم مصادر العملة الصعبة فِيْ المملكة.

الارتفاع فِيْ العراق

فِيْ غضون ذلك، نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عَنّْ نائب محافظ البنك المركزي، اليوم الأحد، أن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي تجاوزت 80 مليار دولار، ومن المتوقع أن تصل إلَّى 90 مليار بنهاية العام الجاري.

وأضاف عمار خلف أن احتياطي البنك من الذهب ارتفع بمقدار 30 طنا ليسجل أكثر من 131 طنا إجمالا.

طفرة أسعار النفط

فِيْ ربيع عام 2022، مع انتشار وباء كوفِيْد حول العالم ودخول عدد من الدول فِيْ إغلاق، انهارت أسعار النفط الخام بسبب قلة المشترين، وفقًا لبي بي سي.

بعد ذلك، اتفقت مجموعة أوبك بلس على خفض الإنتاج بمقدار 10 ملايين برميل يوميًا، فِيْ محاولة لإعادة الأسعار إلَّى الارتفاع.

فِيْ يونيو 2022، عَنّْدما بدأ الطلب على النفط الخام فِيْ التعافِيْ، بدأت أوبك بلس فِيْ زيادة الإنتاج تدريجياً عَنّْ طريق ضخ 400 ألف برميل إضافِيْة يوميًا فِيْ السوق العالمية.

فِيْ يوليو وأغسطس، أضافت أوبك بلس 600 ألف برميل أخرى، وستضيف 100 ألف برميل أخرى فِيْ سبتمبر.

على الرغم من هذه الإضافات، لا يزال إنتاج نفط أوبك بلس أقل بنحو مليوني برميل مما أنتجه فِيْ ربيع عام 2022.

عَنّْدما اندلعت الحرب الروسية الأوكرانية، ارتفع سعر النفط الخام فوق 100 دولار للبرميل، بسبب الذعر فِيْ الأسواق. وأدى ذلك بدوره إلَّى ارتفاع كبير فِيْ أسعار النفط فِيْ محطات توزيع المحروقات.