التأكد من إصدار التأشيرة عبر موقع إنجاز enjazit.com.sa

قررت المملكة العربية السعودية إلغاء جميع المعاملات في الدوائر الحكومية ، والوقوف لفترات طويلة بين كثير من الأشخاص ، وقررت أن تكون جميع المعاملات عبر الخدمات الإلكترونية حتى يتمكن كل شخص من الحصول على الخدمة التي يريدها عبر الإنترنت ، و لضمان إصدار التأشيرة ، يمكن اتباع بعض الخطوات.

التحقق من إصدار التأشيرة

يمكن تأكيد التأشيرة بسهولة عن طريق الدخول إلى موقع إنجاز للحصول على تأشيرات تحددها وزارة الخارجية السعودية بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية ، وذلك من خلال عدة خطوات ، وهي كالتالي:

في البداية ، انتقل إلى الرابط الموجود على الموقع الإنجاز الرسمي.

يتم إدخال بعض البيانات المطلوبة ، مثل إدخال رقم الطلب الذي تم من خلاله تقديم الطلب لإصدار التأشيرة.

الخطوة التالية هي إدخال رقم جواز السفر ، وبعد ذلك يتم إدخال رمز الصورة.

يتم الضغط على أمر البحث لإكمال الاستعلام بنجاح.

التأكد من إصدار التأشيرة من خلال وزارة الموارد البشرية

لا يقتصر التحقق من اصدار التأشيرة على منصة انجاز فقط ، بل يمكن تأكيده من خلال وزارة الموارد البشرية ، ويتم ذلك أيضًا من خلال الإنترنت ، على النحو التالي:

يتم ادخال الرابط الخاص بمنصة مساند وهي المنصة المحددة من قبل الوزارة والتي من خلالها يمكن للجميع الاستعلام عن تأشيراتهم عبر يدعم.

أدخل بعض البيانات المطلوبة وهي رقم الهوية وتاريخ الميلاد ورقم الهوية الوطنية.

يتم إدخال رقم الطلب الذي تم تقديمه للحصول على التأشيرة.

أدخل التاريخ الذي تنتهي فيه صلاحية تصريح الإقامة وتحقق من تنسيق التاريخ الصحيح.

بعد التأكد من إدخال جميع البيانات والمعلومات المطلوبة بشكل صحيح ودقيق ، انقر فوق أيقونة البحث.

بعد النقر فوق بحث ، تظهر صفحة توضح حالة تأشيرتك.

وفي نهاية المقال لتأكيد إصدار التأشيرة تم ذكر أكثر من طريقة يمكن استخدامها

للاستعلام عن تأشيرة دخول سواء من خلال موقع إنجاز الرسمي أو من خلال

موقع مساند الرسمي ، ويمكن الوصول لكليهما من خلال الرابط الخاص بهما

على شبكة الانترنت.