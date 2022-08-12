التأمينات أكثر من 2.8 مليون معاملة منجزة إلكترونيًا خلال شهر

تجاوز إجمالي مزايا التأمين المصروفة لعملاء الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية من المتقاعدين والمستحقين في القطاعين العام والخاص لشهر يوليو 2022 م 10 مليارات ريال.

زوار الموقع

وأوضحت التأمينات أن عدد زوار الموقع تجاوز 2.2 مليون زيارة خلال شهر يوليو، فيما بلغ عدد المسجلين في الخدمات الإلكترونية أكثر من 119 ألف مسجل جديد في نفس الفترة، وتنزيل تطبيق الضمان الاجتماعي للأجهزة الذكية. تجاوز أكثر من 134000 عملية تنزيل جديدة، وأكثر من 2.8 مليون معاملة عبر الموقع.

80 الف تعريف

وتم خلال شهر يوليو إصدار أكثر من 80 ألف كشف تقاعد إلكترونيًا، فيما تجاوز عدد المكالمات الواردة لمركز الاتصال 77 ألفًا، بالإضافة إلى الاستفسارات التي تتلقاها المؤسسة من خلال خدمة الزيارة الافتراضية والمحادثة الفورية وخدمة العملاء. على منصة تويتر رضا العملاء من خلال التنفيذ الاستباقي للعديد من خدماتها لتقليل الجهود والوقت لأصحاب العمل والمشتركين والمتقاعدين والمستفيدين.