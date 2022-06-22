التأمينات الإجتماعية”خطوات لتعديل تاريخ الاستبعاد أو الالتحاق بالعمل

وأوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ، في تغريدة عبر تويتر ، خطوات إجراء تعديل على تاريخ الاستبعاد أو تاريخ الاستقالة أو تاريخ الالتحاق بالعمل بسبب مشكلة واجهها العميل عند تقديمه له. استقالته من مكان عمله القديم ، والمشكلة أن تاريخ الاشتراك في التأمينات الاجتماعية غير موافق لتاريخ استقالته الفعلية ، ردت منظمة العمل على الضمان الاجتماعي على تويتر وشرحت كيفية تعديل تاريخ الفصل بسهولة.

خطوات تعديل تاريخ الاستبعاد

وردت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على تغريدة عبر تويتر تطلب فيها من شخص تقديم استقالته من إحدى الشركات واستبعاده من التأمين في موعد لا يتطابق مع تاريخ استقالته الأصلية ، ويريد تعديل هذا التاريخ. وفي نهاية التغريدة سأل هل سيرفع شكوى أم ماذا ؟، واجبات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وحددت خطوات تعديل الاستبعاد والالتحاق بالعمل ، وكان الرد عبر الحساب الرسمي. من وزارة التأمينات الاجتماعية “رعاية العملاء” أنه كان من الممكن بسهولة تعديل تاريخ الاستقالة أو الاستبعاد أو الالتحاق بالعمل. باتباع الخطوات التالية:

في البداية ، يجب أن تقوم بتسجيل الدخول إلى حساب الشخص الذي يريد تعديل التاريخ.

ثم يختار الجدول الزمني للاشتراكات.

يختار الفترة التي يريد تعديلها.

ثم يختار نوع الطلب ويكمل باقي البيانات اللازمة.

كيفية فصل صاحب عمل عن عامل

خلل في تاريخ استبعاد السيطرة ، ويمكن لصاحب العمل بسهولة تقديم طلب للتأمين الاجتماعي باتباع الخطوات التالية: