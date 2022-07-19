التأمينات الاجتماعية استعلام عن اشتراك برقم الهُوية

استعلام الضمان الاجتماعي عن الاشتراك هِيْ من الخدمات التي تقدمها المؤسسة للمستفِيْدين الكترونيا الاستفسار عن الرقم التعريفِيْ إلكترونيًا من خلال بوابة التأمين الإلكترونية، حيث يمكن للمشترك التشاور حول حقوق التأمين، والتشاور حول الراتب، وفِيْ حالة تقديم الطلب يمكن متابعته إلكترونيًا، كل ذلك من خلال البوابة الإلكترونية التي ساهمت بشكل كبير فِيْ الحد من التكتلات. أمام مكاتب التأمين، مما يوفر الوقت والجهد وحتى مساعدة المكتتبين بسهُولة فِيْ البحث عن رقم الهُوية.

استعلام الضمان الاجتماعي عن الاشتراك

قدمت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خدمة الاستشارة بشأن الاشتراك، أي التحقق من الاشتراك فِيْ خدمات النظام عبر البوابة الإلكترونية، وذلك على النحو التالي

ينتقل المستفِيْد إلى رَابِطْ التحقق من الاشتراك. تسجيل رقم الهُوية الوطنية. اكتب رمز الصورة المرئية. أخيرًا، اضغط على أيقونة Verify (Consulta)، ثم انتظر حتى يتم تحميل البيانات.

استعلام الضمان الاجتماعي عن الرقم التعريفِيْ

من أبرز الخدمات التي يقدمها الضمان الاجتماعي الاستعلام عن رقم الهُوية، بنفس الخطوات المذكورة أعلاه، ولكن فِيْ حالة عدم تسجيل المستخدم من قبل فِيْ بوابة الضمان الاجتماعي، لا بد من التسجيل، ثم الدخول على الرقم الاجتماعي الأمان ببيانات المستخدم وكلمة المرور التي تم تكوينها، انتقل إلى خدمة العملاء نظام التأمين، حيث يتم اختيار رقم الهُوية وفترة الاشتراك، ثم تسجيل البيانات المطلوبة كَمْا فِيْ الخطوات أعلاه، ومن ثم تظهر البوابة بيانات المشترك وفِيْ حالة الإلغاء يظهرون له.

فِيْما يتعلق باستشارة المواطن حول إدراج التراخيص الرسمية وميزان الإجازات السنوية ضمن سنوات خدمة العامل، أكد الضمان الاجتماعي أن هذه الرخص سواء الرسمية أو السنوية محسوبة للعاملين من عملاء أنظمة التقاعد، و عملاء نظام التأمين.

تسجيل الدخول للضمان الاجتماعي

لكي يتمكن المشترك من استكَمْال خدمات استشارة الاشتراك ورقم التعريف وحقوق التأمين، يجب أن يكون مسجلاً فِيْ الضمان الاجتماعي، وفقًا للطريقة التالية

فتح رَابِطْ إلى بوابة الضمان الاجتماعي. تحديد نوع الشخص الطبيعي أو الاعتباري المستفِيْد. اختر مشترك أو متقاعد أو وريث من الخيارات الأخرى. انقر فوق خيار التسجيل. أدخل البيانات المطلوبة بشكل صحيح. أخيرًا، انقر فوق تسجيل.

بعد إكَمْال خطوات التسجيل فِيْ الضمان الاجتماعي بنجاح، يمكن للمستفِيْد تسجيل الدخول من خلال الوصول الوطني، حيث يقوم المستخدم بالضغط على أيقونة تسجيل الدخول من واجهة البوابة، ثم يختار المستخدم الأفراد أو الشركات أو الوكالات الحكومية، واختيار الأفراد، ويقوم النظام بإعادة التوجيه تلقائيًا أنت إلى صفحة تسجيل الدخول، أدخل رقم الهُوية أو بطاقة الإقامة ثم انقر فوق تسجيل الدخول، كَمْا توفر بوابة تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.

استعلام الضمان الاجتماعي عن طلب

توفر بوابة الضمان الاجتماعي استعلامًا عن طلب الاشتراك برقم التعريف كَمْا فِيْ الخطوات التالية

تسجيل الدخول إلى الضمان الاجتماعي. اختيار الخدمات الإلكترونية للأفراد. ابحث عن خدمة للاستعلام عن طلب، ثم اكتب رقم الطلب. أدخل البيانات المطلوبة، ثم انقر فوق استعلام.

رقم الحماية الاجتماعية.

أتاحت لك المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خدمات الاستشارات فِيْ الدفع الإلكتروني والاستفسارات حول رقم الهُوية وحقوق التأمين، كَمْا قدمت رقم هاتف للاتصال (8001243344) من الأحد إلى الخميس من الساعة الثامنة صباحًا حتى السادسة صباحًا. بعد الظهر، لاستكَمْال الخدمات وتسهِيْل الوصول إليها خدمة العملاء على تويتر على مدار الأسبوع، خلال الدوام الرسمي من الساعة الثامنة صباحًا حتى الثانية عشر مساءً، وكذلك إمكانية إرسال رسائل افتراضية يوم السبت من التاسعة صباحًا. إلى الثانية عشرة ليلاً. الثانية مساء.