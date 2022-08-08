التأمينات الاشتراك اختياري للمهن الحرة والمنشآت الخاصة

وأكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن المشاركة التطوعية في نظام الضمان الاجتماعي أصبحت متاحة للعاملين لحسابهم الخاص وللمنشآت الخاصة.

وذكرت المؤسسة عبر حسابها الرسمي على تويتر إمكانية الاشتراك في نظام الضمان الاجتماعي إلكترونيًا من خلال خدمة تسجيل المشترك الاختيارية.

نشرة الالتزام والحماية التأمينية

وكانت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قد أصدرت في شهر يوليو الماضي نشرة الالتزام والوقاية التأمينية، وهي أول نشرة لها في هذا الشأن.

وأوضحت المؤسسة أن عدد زيارات الالتزام التأميني تجاوز 4.7 آلاف زيارة، وبلغ عدد الزيارات التوعوية أكثر من 190 زيارة، فيما تجاوز عدد الاجتماعات الميدانية وورش العمل 45 لقاء وورشة عمل.