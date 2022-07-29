التأمينات الوفاة الطبيعية على رأس العمل لا توجب التعويض

رد الضمان الاجتماعي على استفسار أحد المتابعين حول حالات دفع تعويضات لمن مات في العمل، وكانت الوفاة طبيعية وليست بسبب مخاطر مهنية.

وذكر حساب خدمة المستفيدين أنه إذا كانت الوفاة طبيعية فلا يحق لورثة المتوفى غير السعوديين التعويض عن الدفع.

نظام المخاطر المهنية

وتجدر الإشارة إلى أن نظام المخاطر المهنية إلزامي لجميع العاملين في سوق العمل السعودي، ومعدل المشاركة 2٪ من الراتب الخاضع للاشتراكات، يدفعها صاحب العمل بالكامل.

تعريف الحادث في العمل

يعتبر حادث العمل إحدى الحالات الآتية

1. الحادث الذي يقع للمشترك أثناء العمل أو بسببه.

2. الحادث الذي يقع للممول في طريقه من محل إقامته إلى محل عمله أو العكس، أو في طريقه من مكان عمله إلى المكان الذي يأكل فيه طعامه، أو إلى المسجد والعكس.

3. الحادث الذي يقع للمكلف أثناء سفره بقصد أداء مهمة يكلفه بها صاحب العمل.

4. مصابا بأي من أمراض المهنة المثبتة.

5. المعاناة من أي من الأمراض المدرجة في جدول الأمراض المهنية.