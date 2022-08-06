التأمينات للمواطنين احذروا دعوات الاستثمار الوهمية

حذرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من عمليات احتيال تتم عبر مواقع وحسابات مزيفة تدعي تقديم خدمات استثمارية للعملاء وتزعم ارتباطهم بالمؤسسة أو بشركة الحصانة الاستثمارية – ذراع المؤسسة الاستثمارية -.

دعوات استثمار وهمية

وأكدت المؤسسة، في بيان لها اليوم، أنها لا تقدم ولا شركة حسنة أي خدمات استثمارية للأفراد، ولا هم ولا مسئولوهم وجهوا دعوات أو رسائل تدعو للاستثمار أو المشاركة في المشاريع والفرص الاستثمارية بأي شكل من الأشكال.

ودعا الضمان الاجتماعي عملائه إلى توخي الحيطة والحذر مع من يزعم أنهم ممثلين للمؤسسة أو شركة استثمار الحصانة والذين يطلبون فرص استثمارية زائفة من خلال المكالمات الهاتفية أو عبر الشبكات الاجتماعية أو الروابط.المواقع المشبوهة.

طرق متعددة لكسب العملاء

وأشار إلى أن هذه الحسابات أو المواقع أو البرامج الوهمية تتخذ أساليب مختلفة لكسب ثقة العملاء منها استخدام شعار وهوية المنظمة بالمخالفة، وأكد أن المؤسسة وموظفيها لا يطلبون بيانات شخصية مثل أرقام الهواتف والبطاقات المصرفية وكلمات المرور وأكواد التحقق وتحذير عملائها بعدم إفشاء معلوماتهم وبياناتهم المصرفية الشخصية.

واختتم البيان بالتأكيد على عدم التجاوب مع مختلف طرق الاحتيال والاستثمارات الوهمية وضرورة قيام من تعرضوا لدعوات استثمارية كاذبة بإبلاغ الجهات المختصة في أسرع وقت ممكن، وحث عملائهم على متابعة أخبارهم وأنشطتهم. من خلال قنواتها الرسمية وهي الموقع WWW.GOSI.GOV.SA وحساباتها الرسمية على الشبكات الاجتماعية (SAUDIGOSI).