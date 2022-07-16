التأمينات يمكن عمل المشترك لدى أكثر من صاحب عمل

وأوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن النظام يتيح للمشترك العمل مع أكثر من صاحب عمل.

وقالت شركة التأمين في تغريدة على حسابها الرسمي على تويتر “نظام الضمان الاجتماعي يتيح للمشترك العمل مع أكثر من صاحب عمل، ويحسب الاشتراك على إجمالي الأجور المستلمة من أصحاب العمل والعقد والمنشأة”. يجب الرجوع إلى اللوائح الداخلية للتأكد من عدم وجود شرط للجمع بين وظيفتين “.

جاء ذلك ردا على سؤال من أحد المواطنين قال خلاله هل يصح في نظام العمل أن أسجل بالتأمين في شركتين أريد العمل فيهما أم لا، والشروط التي أنا فيها موظف في شركة واحد فقط يضمن

تغيير حالة المستفيد

و قبل؛ وأكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وجوب التحقق من وضع المستفيد في حال حدوث أي تغيير حفاظا على حقوقه وضمان صرف العائدة الشهرية من خلال خدمة تغيير وضع المستفيد.

وواصلت المؤسسة، عبر حسابها على تويتر، أن خدمة تغيير حالة المستفيد تتيح للعملاء الإبلاغ عن أي تغيير في وضع المستفيد وتسهم في الحفاظ على حقوق المستفيدين وضمان سداد الدفعة الشهرية المستحقة لهم.

استفد من الخدمة

وأشار إلى أن خطوات الاستفادة من الخدمة تبدأ بالدخول عبر الخدمات الإلكترونية أو الوصول الوطني الموحد واختيار خدمة “تغيير حالة المستفيد” والاطلاع على التعليمات والشروط والضغط على “متابعة” واختيار نوع الحالة. يتم التحديث واستكمال البيانات المطلوبة وأخيراً قبول الإقرار والنقر على “إرسال الطلب”.