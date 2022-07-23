التاريخ يرجح كفة الزمالك أمام سموحة قبل صدام الغد

يواجه فريق الزمالك سموحة، غدا الأحد، في الجولة السادسة والعشرين من الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم.

وتقام مباراة الزمالك وسموحة في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة و 10 مساءً بتوقيت مكة و 11 مساءً بتوقيت أبو ظبي.

ويحتل الزمالك صدارة جدول الدوري المصري الممتاز برصيد 57 نقطة، بينما يحتل نادي سموحة المركز الخامس برصيد 39 نقطة.

وواجه الزمالك سموحة في 23 مباراة سابقة، وحقق الفارس الأبيض 13 فوزًا، مقابل 4 انتصارات للموجة الزرقاء، فيما انتهت المواجهة بـ 6 مباريات بينهم.

وسجل لاعبو الزمالك 35 هدفا في مرمى سموحة وتلقت شباكهم 25 هدفا.

حسام حسن مهاجم الأهلي الحالي ومهاجم سموحة السابق، يتصدر قائمة هدافي المواجهات بين الفريقين برصيد 4 أهداف.

يشار إلى أن الزمالك توج بكأس مصر الموسم الماضي على حساب فريق الأهلي بنتيجة 2-1.